PSV vrouwen aan kop in Eredivisie na overwinning op Excelsior

De voetbalsters van PSV hebben donderdagavond de koppositie in de Vrouwen Eredivisie overgenomen van FC Twente. PSV won bij Excelsior met 6-0.

De ploeg van coach Roeland ten Berge heeft na zestien wedstrijden 38 punten. Dat is 1 punt meer dan Twente, dat een dag eerder met 2-0 van Feyenoord verloor. Feyenoord staat derde met 36 punten.

De club uit Eindhoven leidde bij rust al met 3-0. Riola Xhemaili opende de score in Rotterdam na ongeveer een halfuur. Renate Jansen was daarna nog twee keer trefzeker. Na de rust maakte Xhemaili haar tweede doelpunt en scoorden Lore Jacobs en Fenna Kalma ook nog.