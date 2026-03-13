Navigatie overslaan

Brand verwoest bedrijfsbus in Dongen, gasfles op tijd weggehaald

Vandaag om 05:33
Foto: Persbureau Heitink.

Een bedrijfsbus aan de Bradleystraat in Dongen is donderdagavond door brand verwoest. Het vuur werd rond halfelf ontdekt. 

Toen de brandweer aankwam, probeerden buurtbewoners de bus al te blussen. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de bedrijfsbus verloren ging.

Het lukte de brandweer een gasfles veilig te stellen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

