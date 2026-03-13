Van fatbike naar ‘fastbike’: politie grijpt in bij snelheidsduivel

Een fatbiker moest donderdagnacht zijn fatbike inleveren bij de politie. Die zagen hem op de parallelweg naast de A2 bij Vught rijden met enorme snelheid.

Toen de agenten van de politie Boxtel-Vught-Gestel de man lieten stoppen en de fatbike controleerden, bleek die wanneer de gashendel werd gebruikt al een snelheid van ruim 50 kilometer per uur te halen. Als daarbij getrapt zou worden, zou de fatbike zelfs een snelheid van 70 kilometer per uur kunnen halen.

Dit terwijl de fiets bij enkel gebruik van de gashendel een snelheid van 6 kilometer per uur zou mogen halen en 25 kilometer per uur met eigen trapbeweging.

De bestuurder was vorige maand al gewaarschuwd, maar hij blijkt hardleers. Daarop besloten de agenten de fatbike in beslag te nemen. De bestuurder kreeg een bekeuring en zal moeten afwachten of hij de fatbike nog terugkrijgt.