Avond om snel te vergeten voor Van Gerwen en 'GVV' in Premier League darts

Vandaag om 06:04 • Aangepast vandaag om 06:22
Jonny Clayton was te sterk voor Van Gerwen in de zesde speelronde van de Premier League darts (foto: PDC).
De zesde avond van de Premier League darts, in Nottingham, was er voor Michael van Gerwen en Gian van Veen een om snel te vergeten. Beide darters werden in de eerste ronde uitgeschakeld. 

Peter de Bekker
Peter de Bekker

Michael van Gerwen begon nog sterk aan zijn openingswedstrijd tegen de Welshman Jonny Clayton. De Vlijmenaar snoepte de eerste leg, die Clayton was begonnen, af van zijn tegenstander met een fraaie elfdarter en won ook de leg daarna. Hij kreeg vervolgens ook kansen om de derde en vierde leg te grijpen, maar miste die. 

 

 

 

De Welshman profiteerde en ging erop en erover. Via onder meer een twaalfdarter en twee dertiendarters won hij het duel uiteindelijk met 6-3. 

Gian van Veen kon in zijn duel met oud-wereldkampioen Luke Humphries wel lang gelijke tred houden met zijn opponent, onder meer met een mooie 107-finish in een twaalfdarts-leg. Op een break in de zevende leg had de darter uit Andel echter geen antwoord.  

De zesde speelronde in de Premier League darts werd uiteindelijk gewonnen door Jonny Clayton. Hij zette Humphries in de finale met 6-1 opzij. 

Clayton bezet in het klassement na zes avonden de eerste plaats, met negentien punten. Van Veen staat vierde met negen punten. Michael van Gerwen staat zesde met acht punten. 

  • Gian van Veen moest in Nottingham zijn hoofd buigen voor Luke Humphries (foto: PDC).
  • Michael van Gerwen kon zijn goede start in Nottingham niet doorzetten (foto: PDC).

