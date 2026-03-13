Brennan werkte één nacht in zorgcentrum en misbruikte drie bejaarden
Tegen de 24-jarige Brennan G. is vrijdag in de rechtbank in Breda acht jaar cel geëist. G. wordt verdacht van het verkrachten van twee hoogbejaarde mensen (77 en 90) en het aanranden van een 80-jarige in een woonzorgcentrum in Breda in 2024. Opvallend: na bijna twee jaar ontkennen, gaf Brennan G. tijdens de zitting ineens een klein stukje van de aanklachten toe.
G. is een op het oog doodnormale jongeman. Begeleid door agenten kwam hij donderdag en vrijdag uiterlijk onaangedaan de rechtszaal binnen, die bomvol zat met familie en personeel van het Bredase woonzorgcentrum. Brennan was allesbehalve emotioneel, maar moest wel vaak zoeken naar antwoorden op de vele vragen van de rechtbank en de officier van justitie.
En dat was niet zo vreemd, want na twee jaar ontkennen dat hij een man (77) en een vrouw (90) had verkracht en ook nog een vrouw van 80 had aangerand, bekende hij ineens dat hij toch de vrouw van negentig bij haar borsten had gegrepen en voor haar ogen had gemasturbeerd. Verkrachting bleef hij ontkennen.
Rechter beduusd
De voorzitter van de rechtbank, die Brennan al bijna twee jaar kent van tussentijdse zittingen, was er beduusd van. De gedeeltelijke bekentenis van Brennan zette alles op zijn kop en een deskundige kon hierdoor weer naar huis omdat zijn onderzoek was gebaseerd op eerdere verklaringen van Brennan.
De rechters vroegen zich af wat Brennan G. in hemelsnaam bezield had om voor de ogen van een 90-jarige te masturberen en haar te betasten, nota bene tijdens zijn eerste dienst. En de officier had veel vragen bij de seksuele grenzen die Brennan G. twee jaar geleden opzocht.
’s Middags zocht hij nog naar bejaardenseks op zijn telefoon en tijdens zijn nachtdienst zou hij dat meteen in de praktijk hebben gebracht, denkt justitie. En daarnaast bleek Brennan ook nog andere, bizarre interesses te hebben, want er werden ook zo’n 1250 afbeeldingen en een paar filmpjes met kinderporno op zijn telefoon gevonden. Ook had hij interesse in andere bizarre vormen van seks zoals met shemales en dieren.
Brennan G. verhuurde zich als zzp'er
De jongeman, die destijds net over de grens in Meerle woonde, verhuurde zich als zzp’er aan zorginstellingen. Op 20 april 2024 had hij voor het eerst nachtdienst bij het zorgcentrum in Breda. Op de verdieping waar Brennan G. die nacht in zijn eentje toezicht moest houden, woonden oudere mensen met dementie.
De volgende ochtend en de dagen erna was er flink wat beroering op die afdeling. Drie van de bewoners meldden los van elkaar dat er een grote, sterke jonge broeder ’s nachts in hun kamer was geweest. Hij zou bij de hoogbejaarde mensen allerlei seksuele handelingen hebben gedaan, tot penetratie aan toe.
Opvallend genoeg bekende Brennan tijdens de zitting ineens dat hij wel bij de vrouw van 90 was geweest en haar borsten had betast. Daarna had hij voor haar ogen gemasturbeerd. Volgens de vrouw is er echter veel meer gebeurd, maar dat bleef Brennan G. ontkennen.
Opvallend gedetailleerde verklaringen van slachtoffers
Brennan G., die toen nog maar 22 was, vertelde vrijdag openlijk over die 20 april, twee jaar geleden. Eerder verklaarde hij alleen te hebben gemasturbeerd in het kantoortje van het personeel, maar dat verhaal trok hij donderdag weer in. Nu verklaarde hij wat hij bij de 90-jarige vrouw had gedaan en daarna nog een keer had gedaan in het kantoortje, maar daar kwam hij niet klaar.
En zo gaf hij een nieuwe verklaring hoe er sperma op het laken van de oude vrouw was gekomen en ook onder haar nagels. Het onderzoek hoe zijn sperma eventueel van het kantoortje via zijn kleding in de kamer van de vrouw was terechtgekomen, kon daarmee direct de prullenbak in.
Bij de andere ouderen zijn geen dna-sporen gevonden en moet de rechtbank afgaan op hun verklaring. Volgens de officier van justitie zijn die verklaringen opvallend gedetailleerd voor mensen met (beginnende) dementie en hebben ze hun belevenissen niet ’s morgens met elkaar kunnen delen. Daarom kunnen ook de aanranding van de vrouw van tachtig en de anale verkrachting van de man van 77, wat justitie betreft, worden bewezen.
Familieleden van de hoogbejaarde slachtoffers vertelden in hun spreekrecht hoeveel pijn en angst Brennan de drie slachtoffers had bezorgd. De drie bewoners waren compleet van slag en werden, volgens familie en personeel, vanaf die dag steeds slechter. De hoogbejaarde man is inmiddels overleden.
Brennan G. vond het allemaal heel vervelend voor de mensen, maar aan twee van de drie families had hij geen boodschap, omdat hij ontkent ze iets te hebben aangedaan.
Sadistische beschuldigingen
De rechtbank besteedde veel tijd aan de gedeeltelijke bekentenis en vroeg G. waarom hij nu wel bekende. Veel verder dan dat hij zich lang schaamde en nu toch graag de waarheid wilde vertellen kwam hij niet.
In het rapport van de reclassering is te lezen dat het moeilijk is voor te stellen dat G. ondanks de bijna sadistische beschuldigingen geen stoornis heeft, maar toch is dat zo. Een psycholoog heeft geen gekke dingen kunnen vinden en ook in een tweede onderzoek werd geen stoornis gevonden. Er is dus geen aanleiding om een behandeling op te leggen.
Wel werd duidelijk dat Brennan G. twee jaar geleden niet lekker in zijn vel zat. Hij was op zichzelf gaan wonen en dat vond hij ingewikkeld. Het ging bergafwaarts en hij ging veel drugs gebruiken. Zo handelde hij bijvoorbeeld in diazepam. Zelf noemde hij zijn gedrag ‘zelfvernietiging’.
Onder toezicht en vijf jaar niet in de zorg werken
De officier van justitie vond het ‘bijna niet te bevatten’ wat Brennan gedaan heeft en dat ook nog grotendeels ontkent. Hij heeft volgens haar drie hoogbejaarde mensen betast en verkracht. En dat met mensen die volledig aan zijn zorg waren overgeleverd en in hun eigen veilige kamer.
Ze wil niet dat Brennan na zijn celstraf zomaar weer wordt vrijgelaten. Zij eiste dan ook dat Brennan onder toezicht komt na zijn detentie, omdat hij ook verslaafd was toen hij op vrije voeten was. Dan moet worden bekeken welke maatregelen er nodig zijn. Ook eiste de officier dat hij vijf jaar na zijn celstraf niet in de zorg mag werken.
