Brennan werkte één nacht in zorgcentrum en misbruikte drie bejaarden

Tegen de 24-jarige Brennan G. is vrijdag in de rechtbank in Breda acht jaar cel geëist. G. wordt verdacht van het verkrachten van twee hoogbejaarde mensen (77 en 90) en het aanranden van een 80-jarige in een woonzorgcentrum in Breda in 2024. Opvallend: na bijna twee jaar ontkennen, gaf Brennan G. tijdens de zitting ineens een klein stukje van de aanklachten toe.

G. is een op het oog doodnormale jongeman. Begeleid door agenten kwam hij donderdag en vrijdag uiterlijk onaangedaan de rechtszaal binnen, die bomvol zat met familie en personeel van het Bredase woonzorgcentrum. Brennan was allesbehalve emotioneel, maar moest wel vaak zoeken naar antwoorden op de vele vragen van de rechtbank en de officier van justitie.

En dat was niet zo vreemd, want na twee jaar ontkennen dat hij een man (77) en een vrouw (90) had verkracht en ook nog een vrouw van 80 had aangerand, bekende hij ineens dat hij toch de vrouw van negentig bij haar borsten had gegrepen en voor haar ogen had gemasturbeerd. Verkrachting bleef hij ontkennen.

Rechter beduusd

De voorzitter van de rechtbank, die Brennan al bijna twee jaar kent van tussentijdse zittingen, was er beduusd van. De gedeeltelijke bekentenis van Brennan zette alles op zijn kop en een deskundige kon hierdoor weer naar huis omdat zijn onderzoek was gebaseerd op eerdere verklaringen van Brennan.

De rechters vroegen zich af wat Brennan G. in hemelsnaam bezield had om voor de ogen van een 90-jarige te masturberen en haar te betasten, nota bene tijdens zijn eerste dienst. En de officier had veel vragen bij de seksuele grenzen die Brennan G. twee jaar geleden opzocht.

’s Middags zocht hij nog naar bejaardenseks op zijn telefoon en tijdens zijn nachtdienst zou hij dat meteen in de praktijk hebben gebracht, denkt justitie. En daarnaast bleek Brennan ook nog andere, bizarre interesses te hebben, want er werden ook zo’n 1250 afbeeldingen en een paar filmpjes met kinderporno op zijn telefoon gevonden. Ook had hij interesse in andere bizarre vormen van seks zoals met shemales en dieren.

Brennan G. verhuurde zich als zzp'er

De jongeman, die destijds net over de grens in Meerle woonde, verhuurde zich als zzp’er aan zorginstellingen. Op 20 april 2024 had hij voor het eerst nachtdienst bij het zorgcentrum in Breda. Op de verdieping waar Brennan G. die nacht in zijn eentje toezicht moest houden, woonden oudere mensen met dementie.

De volgende ochtend en de dagen erna was er flink wat beroering op die afdeling. Drie van de bewoners meldden los van elkaar dat er een grote, sterke jonge broeder ’s nachts in hun kamer was geweest. Hij zou bij de hoogbejaarde mensen allerlei seksuele handelingen hebben gedaan, tot penetratie aan toe.