Zonliefhebbers opgelet: 'Het wordt op en top lenteweer'

Goed nieuws voor zonliefhebbers. Komende week zien we de zon weer en lopen de temperaturen op. "Het wordt op en top lenteweer", vertelde Berend van Straaten van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Deze vrijdag begint nog onstuimig, met zeer veel wind uit het zuiden tot zuidwesten. "Dit komt allemaal door een koudefront dat deze ochtend vanuit het westen over het land trekt", vertelde Van Straaten op de radio. "In de loop van de ochtend gaat het echt even stevig doorregenen. Daarbij komen ook windstoten voor, met snelheden van 60 tot 65 kilometer per uur." Aan het eind van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en gaat de wind in kracht afnemen. Vrijdagmiddag is het rustiger weer. "Alleen in het zuidoosten van de provincie kan het tot drie uur 's middags blijven regenen. De temperatuur gaat vrijdagmiddag wat inleveren nadat het koudefront is overgetrokken, die daalt van elf naar zeven graden."

'Zaterdagnacht kan het hier en daar een graadje vriezen.'

Vrijdagavond en -nacht verloopt op de meeste plaatsen droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Het koelt af tot 3 graden. "Een frisse nacht, dus." Zaterdag krijgen we te maken met wisselvallig weer. "Hier en daar is dan kans op een buitje, maar op de meeste plekken hebben droge perioden de overhand. De temperatuur komt dan uit op acht graden." Op zondag gaan we verschil merken. Dan ziet het er volgens de weerman van Weerplaza helemaal niet verkeerd uit. "De nacht naar zondag wordt wel echt een koude. Het is dan helder en er is weinig wind. Het kan dan zelfs een graadje vriezen hier en daar."

'Woensdag passeren we de vijftien graden, met zon en weinig wind.'