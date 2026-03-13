Waalwijkse VvE-beheerder verduisterde 590.000 euro: 'Via kaasschaafmethode'

Tientallen Brabantse Verenigingen van Eigenaren (VvE's) zijn slachtoffer geworden van het faillissement van VvE-beheerder De Horst uit Waalwijk. Volgens curator Floor Wertenbroek verduisterde de eigenaar 590.000 euro.

De Horst voerde het beheer van ongeveer negentig VvE's in onder meer Waalwijk, Tilburg en Kaatsheuvel. Bij twintig van die VvE's constateerde de curator onrechtmatigheden. 'Nog 600 euro op de rekening'

De eigenaren van de 44 appartementen aan de Tilburgse Generaal Barberstraat zijn het grootste slachtoffer van de fraude door de eigenaar van De Horst VvE Beheer. Ze werden voor ongeveer 300.000 euro gedupeerd. Dat geld zijn ze volgens curator Wertenbroek kwijt. "Er staat nog 600 euro op de rekening." Een vereniging van eigenaren uit Waalwijk werd voor 160.000 euro opgelicht. 'Kaasschaafmethode'

Volgens curator Floor Wertenbroek begon de fraude toen de huidige eigenaar in 2019 het bedrijf overnam. "Kaasschaafgewijs schoof hij kleine bedragen van de ene naar de andere rekening." Of er ook geld is overgemaakt naar privérekeningen kon ze niet zeggen. Daarvoor moet ze nog meer onderzoek doen. Werknemers van de VvE-beheerder wisten van niks. "Ze hadden soms wel vraagtekens bij bepaalde transacties maar de eigenaar had dan altijd een plausibele verklaring." Vreemde werkwijze

Uit het onderzoek van de curator blijkt dat De Horst zelf voor een bedrag van 70.000 euro in het krijt stond bij een vijftiental VvE's. Die verenigingen hadden door het gesjoemel van de eigenaar juist meer geld op hun rekening staan.

Een werkwijze waar de curator nogal vreem van opkeek. "Kennelijk schoot De Horst bedragen voor voor sommige VvE’s, en mogelijk gebruikte De Horst BV daar de saldi voor van de andere VvE’s." Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. 'We zijn failliet'

Jochum van Schijndel is voorzitter van de VvE aan Generaal Barberweg in Tilburg, een recent gerenoveerd appartementencomplex uit de jaren 70. Van Schijndel werd vorige week woensdag gebeld door een medewerker met wie hij goed contact had. “Ik wil het jou persoonlijk vertellen, maar we zijn failliet”, zei die medewerker. Van Schijndel schrok zich rot en ging gelijk aan de slag om te kijken wat ze nog konden doen. "Er liggen vergevorderde plannen om betonrot en de galerijcoating aan te pakken, maar of die door kunnen gaan is maar zeer de vraag, terwijl het onderhoud wel moet gebeuren." Na deze nieuwe renovatie was de Tilburgse VvE van plan de samenwerking met De Horst te beëindigen. "We waren al op zoek naar een andere partij." Ze kozen er uiteindelijk voor bij De Horst te blijven omdat de juridische en financiële stromen te onoverzichtelijk dreigden te worden. Van Schijndel kreeg vrijdagochtend definitief te horen dat hun rekening geplunderd is. "Mijn vertrouwen in de eigenaar is helemaal weg nu, ik zie hem voor alles aan." 'Nu zie je het gevolg'

Waar de Vereniging van Eigenaren van de appartementen aan de Generaal Barberstraat een echt bestuur heeft met een voorzitter en een secretaris, hebben veel VvE's dat niet en heeft de beheerder dus toegang tot alle bankgegevens zonder dat hij gecontroleerd wordt door het bestuur. De eigenaar van De Horst kon de afgelopen jaren ongestoord zijn gang gaan. "Mensen zijn blij dat ze ervan af zijn, maar nu zie je het gevolg", zegt Wertenbroek. Ze is nog op op zoek naar de contactgegevens van vijftien van de negentig betrokken VvE's. 'Hoezo kan je niet meer betalen?'

De van fraude verdachte eigenaar, een 65-jarige man uit Drunen is niet bereikbaar voor commentaar. Hij gaat zaterdag met vakantie. In de gesprekken die de eigenaar voerde met de curator liet hij weten dat hij de kosten van het kantoor niet meer kon dekken. Een verklaring die van zowel door curator Wertenbroek als VvE-voorzitter Van Schijndel met gefronste wenkbrauwen wordt bekeken. “Je hebt huurkosten, twee man personeel, een paar computers, wat ict-kosten.” zegt Van Schijndel. "Hoezo kun je die niet meer betalen?" Naar eigen zeggen heeft hij zelfs hulp aangeboden. “We hebben tegen De Horst gezegd: als we meer moeten betalen, laat het ons weten. Voor wat hoort wat. Hij heeft letterlijk gezegd: dat hoeft niet.” 'Denk dat het geld echt weg is'

De curator wil in overleg met de vele VvE's kijken of ze aangifte kan doen tegen de eigenaar. Daarvoor moet ze nog behoorlijk wat onderzoek doen. "Ik denk dat het geld echt weg is, maar ik heb al wel een plannetje liggen om een gedeelte terug te krijgen." Inmiddels heeft de Tilburgse beheerder Arec2Green de beheersactiviteiten en het personeel van De Horst overgenomen.