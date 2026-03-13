Kinderen nemen eerste duik in nieuw recreatiebad Tongelreep

Tien jaar na het sluiten van het oude golfslagbad is het nieuwe recreatiebad van De Tongelreep in Eindhoven in gebruik genomen. Een groepje kinderen nam vrijdagochtend de eerste plons in het water.

In 2016 werd het golfslagbad wegbezuinigd. Na jarenlange politieke discussies, plannen maken, een mislukte aanbesteding, sloopwerkzaamheden en vertragingen tijdens de nieuwbouw, is er nu een nieuwe recreatiebad in het zuiden van Eindhoven. Eerder werden al het nieuwe 50 meter-, 25 meter- en instructiebad geopend. Vanaf vrijdagavond is het recreatiebad, de entreehal en de vernieuwde horeca voor iedereen geopend.

Gezinnen

Het nieuwe bad bevat ongeveer een derde van het zwemwater van het oude golfslagbad. Als alle baden van De Tongelreep bij elkaar worden opgeteld, dan is er meer water om in te zwemmen, vergeleken met de periode voor de nieuwbouw.

"In de nieuwe Tongelreep worden al volop baantjes getrokken, zwemlessen gegeven en getraind door verenigingen en topsporters. Met de opening van het recreatiebad kunnen ook gezinnen weer lekker komen zwemmen", aldus het stadsbestuur.

Wethouder Remco van Dooren in Tongelreep (foto: Studio 040).

Toegankelijk

Wethouder Remco van Dooren gaf vrijdagochtend het sein aan een groepje kinderen om het zwemwater en de glijbanen uit te testen. Eind van de middag is er een officiële opening. Vanaf zes uur 's avonds mag iedereen die wil zwemmen het nieuwe recreatiebad uitproberen. De nieuwe Tongelreep heeft in totaal zo'n 58 miljoen euro gekost.