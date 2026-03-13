Politie belaagd met vuurwerk en stenen na voetbalwedstrijd in Roosendaal

De politie heeft de afgelopen weken twaalf mannen (van 16 tot 43 jaar oud) aangehouden voor geweld na een voetbalwedstrijd in Roosendaal. De verdachten zouden in januari agenten hebben belaagd met zwaar vuurwerk en stenen. Vier agenten liepen hierbij mogelijk blijvende gehoorschade op.

Agenten werden door de relschoppers bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Het lukte ze even later wel om de groep te verdrijven waarna het geweld stopte.

Agenten bekogeld met vuurwerk Direct na afloop van de wedstrijd rende een grote groep supporters van de Roosendaalse club naar de achterzijde van het stadion. Daar stond de bus voor de supporters van de bezoekende club klaar. De politie was aanwezig om de bus veilig te kunnen laten vertrekken.

Het voorval vond plaats op zaterdag 31 januari na de wedstrijd van RBC tegen FC Rijnvogels uit Katwijk. De wedstrijd eindigde in gelijkspel (1-1).

Bij de ongeregeldheden zijn volgens de politie geen andere supporters betrokken geraakt. Vijftien agenten hebben aangifte gedaan van het geweld dat tegen ze werd gebruikt.

Twaalf mannen opgepakt

De politie startte meteen een onderzoek om de identiteit van de relschoppers te achterhalen. Hierdoor kon de identiteit van enkele relschoppers op de avond zelf nog worden vastgesteld. De rest volgde tijdens verder onderzoek en na het bekijken van camerabeelden.

In totaal zijn twaalf mannen in de leeftijd van 16 tot 43 jaar aangehouden. Zij komen allemaal uit de omgeving Roosendaal en hebben in ieder geval een stadionverbod voor negentig dagen.

Politiechef erg geschrokken

Teamchef van basisteam Roosendaal Gerard van Haaften is erg geschrokken: “We zagen mannen die samen doelgericht te werk gingen en onze collega’s belaagden. Vier van onze politiemensen liepen letsel op, maar dat hadden er zomaar meer kunnen zijn. Het was een heftige en onveilige situatie waarin zij hun werk hebben moeten doen."

Hij geeft aan dat de politie er bewust voor heeft gekozen om niet eerder iets naar buiten te brengen over de ongeregeldheden. "Dit hebben we gedaan om het proces van het rechercheteam niet te verstoren."

Alle verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dit betekent volgens van Haaften niet dat de politie klaar is met het onderzoek naar het geweldincident. "De recherche en het OM gaan er mee verder. Ik sluit nieuwe aanhoudingen ook niet uit."