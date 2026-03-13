Vrouw valt in sinkhole in Tilburg en gaat met boodschappen kopje onder

Een vrouw is vrijdagochtend in een sinkhole beland op de kruising van het Korvelplein met de Quintin Matsijsstraat in Tilburg. Het sinkhole was ontstaan tijdens graafwerkzaamheden.

Werklieden waren bezig met een graafmachine, toen daarmee plots een waterleiding werd geraakt. Op hun tekening stond deze niet aangegeven. In een mum van tijd stond de straat blank.

In afwachting van de komst van Brabant Water plaatsten de werklieden borden en afzettingen rond de plaats waar het lek zich bevond. Door de kracht spoelde veel zand onder de tegels vandaan.

Vrouw valt in sleuf van bijna twee meter diep

Een oudere vrouw met boodschappentassen negeerde de afzetting en besloot er voorbij te gaan. Dat ging mis. Ze viel in een sleuf van bijna twee meter diep.

Volgens een 112-fotograaf ging ze met haar boodschappen letterlijk kopje onder. Handhavers van de gemeente en werklieden schoten haar te hulp en visten haar uit het gat. De vrouw was volledig doorweekt.

De handhavers wilden de vrouw een lift naar huis geven, maar ze weigerde alle hulp. Inmiddels zit de buurt rond het Korvelplein zonder water. De werkzaamheden aan de leiding zullen nog geruime tijd in beslagnemen.