Vrouw wordt onwel tijdens schoonmaken in Oosterhout

Een vrouw is vrijdagochtend onwel geworden tijdens het schoonmaken in een huis in de Ferdinand Bolsstraat in Oosterhout. Meerdere schoonmaakmiddelen waren met elkaar in aanraking gekomen, waardoor er dampen ontstonden.

De vrouw is in de ambulance behandeld, maar moest vanwege de enorme dampen die ook daar ophoopten eerst bij de buren onder de douche worden gezet. Daarna is ze mee naar het ziekenhuis genomen.

Een van de brandweermannen heeft met een zuurstofmasker op de kleding van de vrouw schoongespoeld. Ondertussen voerden de brandweer in het huis verschillende metingen uit en werd de woning geventileerd.

Straat enige tijd afgesloten

De straat was enige tijd afgesloten voor verkeer. De brandweer doet nog onderzoek naar welke schoonmaakmiddelen bij elkaar zijn gekomen.