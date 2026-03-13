Aanslag op synagoge: vier Tilburgers (19, 18 en 17) opgepakt

De politie heeft vrijdag vier Tilburgers aangehouden voor een aanslag op een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Dat meldt burgemeester Schouten aan Omroep Rijnmond. De aanhoudingen waren in de buurt van de synagoge.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of ze plannen hadden om bij nog een synagoge brand te stichten of een explosief te laten ontploffen.

Welke leeftijden hebben de verdachten? De bestuurder van de auto kwam overeen met dat signalement. De politie heeft het viertal aangehouden. Het gaat om twee mannen van negentien, een achttienjarige man en om een tiener van zeventien.

Agenten besloten het voertuig staande te houden. Tegelijkertijd was er al een signalement bekend van een van de daders van de explosie bij de synagoge.

De verdachten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in de omgeving van een andere synagoge. Daar viel volgens de politie een voertuig op door opvallend rijgedrag.

Brandstichting

Donderdagnacht rond kwart voor vier woedde er brand in de gang van het gebouw. Op beelden op sociale media is te zien dat er daarna een explosie volgt bij de synagoge. Het was in eerste instantie niet duidelijk of de beelden authentiek waren, maar de NOS heeft ze geverifieerd. De entree van de synagoge op de video is identiek aan die van het Davidsplein in Rotterdam.

Volgens Omroep Rijnmond is op de beelden ook een Arabische tekst te zien, waarbij gesuggereerd wordt dat Iran erachter zou zitten. Ze werden geplaatst door een account dat eerder ook een video deelde van een explosie bij een synagoge in Luik. De politie zegt de beelden mee te nemen in het onderzoek.

'Gerichte aanslag'

De voorzitter van de synagoge, Chris den Hoedt, noemt het een 'gerichte aanslag op een Nederlandse geloofsgemeenschap'. "Dit is ongepast en verschrikkelijk."

Volgens Den Hoedt valt de materiële schade aan het gebouw mee. "Maar het is vooral de emotionele impact. Het is de opmaat van wat we al twee jaar zien: toenemend antisemitisme. En dat daar weinig tegen gedaan wordt", zegt hij.

Intimidatie tegen Joodse gemeenschap

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel noemt de brandstichting 'vreselijk nieuws'. Ook spreekt hij van intimidatie en geweld tegen de Joodse gemeenschap. "Het ligt zeer voor de hand dat het een antisemitisch gedreven incident is", stelt van Weel.

Burgemeester Schouten zegt dat het incident veel angstgevoelens bij Joodse stadsgenoten naar boven brengt: "We blijven de veiligheid rondom de synagoges nauwlettend bewaken."

Ook premier Rob Jetten reageert: "Het is vooral verschrikkelijk dat dit is gebeurd en het heeft weer tot heel veel angstgevoelens geleid bij de joodse gemeenschap." Volgens hem moet heel duidelijk zijn dat er geen plaats is voor antisemitisme. "Er is in Nederland geen plaats voor intimidatie, haat of geweld tegen welke religieuze minderheid dan ook", zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.