FVD-lijsttrekker Den Bosch drie keer veroordeeld voor mishandeling

Ramon van Asch (28) FVD-lijsttrekker in Den Bosch, werd de afgelopen jaren drie keer veroordeeld voor mishandeling. Hiervoor kreeg hij een keer een geldboete en twee keer een taakstraf.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC, in samenwerking met de antifascistische onderzoeksorganisatie Kafka. Zowel hijzelf als een woordvoerder van FVD reageerden niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

Gewelddadig verleden

De lijsttrekker sloeg in 2022 een beveiliger van Hogeschool Avans in het gezicht nadat deze hem aansprak op het niet dragen van een mondkapje. Als gevolg daarvan werd hij twaalf dagen geschorst, waardoor hij tentamens en herkansingen misliep. Van Asch maakte bezwaar bij de geschillencommissie van de school maar dit werd afgewezen.

Zijn laatste veroordeling is van januari vorig jaar, voor een incident in september 2024 waarbij hij drie mensen in Den Bosch sloeg. De politierechter legde hem een taakstraf van 130 uur op, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Tijdens zijn proeftijd van twee jaar mag hij geen alcohol drinken en moet hij een training volgen gericht op agressiebeheersing en middelengebruik. De reclassering houdt daar toezicht op.

In september 2017 kreeg Van Asch ook al een taakstraf, nadat de politierechter oordeelde dat hij iemand opzettelijk ernstig had verwond in Den Bosch. Hij had het slachtoffer meerdere keren met een glas in het gezicht geslagen, wat een flinke snijwond opleverde.