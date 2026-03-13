FVD-lijsttrekker Den Bosch drie keer veroordeeld voor mishandeling
Ramon van Asch (28) FVD-lijsttrekker in Den Bosch, werd de afgelopen jaren drie keer veroordeeld voor mishandeling. Hiervoor kreeg hij een keer een geldboete en twee keer een taakstraf.
Dat blijkt uit onderzoek van NRC, in samenwerking met de antifascistische onderzoeksorganisatie Kafka. Zowel hijzelf als een woordvoerder van FVD reageerden niet op herhaalde verzoeken om commentaar.
Gewelddadig verleden
De lijsttrekker sloeg in 2022 een beveiliger van Hogeschool Avans in het gezicht nadat deze hem aansprak op het niet dragen van een mondkapje. Als gevolg daarvan werd hij twaalf dagen geschorst, waardoor hij tentamens en herkansingen misliep. Van Asch maakte bezwaar bij de geschillencommissie van de school maar dit werd afgewezen.
Zijn laatste veroordeling is van januari vorig jaar, voor een incident in september 2024 waarbij hij drie mensen in Den Bosch sloeg. De politierechter legde hem een taakstraf van 130 uur op, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Tijdens zijn proeftijd van twee jaar mag hij geen alcohol drinken en moet hij een training volgen gericht op agressiebeheersing en middelengebruik. De reclassering houdt daar toezicht op.
In september 2017 kreeg Van Asch ook al een taakstraf, nadat de politierechter oordeelde dat hij iemand opzettelijk ernstig had verwond in Den Bosch. Hij had het slachtoffer meerdere keren met een glas in het gezicht geslagen, wat een flinke snijwond opleverde.
Later in augustus 2020 kreeg hij ook nog eens een geldboete voor een ander incident waarbij hij iemand sloeg en bij een ander een kopstoot uitdeelde. Destijds moest hij zich bovendien melden bij een verslavingsinstelling.
Politieke carrière
Van Asch begon in de politiek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sint-Michielsgestel, waar hij lijsttrekker was voor de lokale partij Lijst 8. Hij wilde een centrumrechts geluid laten horen, onder andere over onderwerpen als windmolens. De partij haalde echter geen zetels en werd dus niet verkozen.
In september 2022 verliet Van Asch zijn baan als marketingmanager om fractiemedewerker te worden bij FVD in Den Haag. In oktober 2023 werd hij bestuurslid van de jongerenafdeling JFVD en stond hij op de negentiende plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Strafblad en kandidaatstelling
Een strafblad betekent niet automatisch dat iemand niet mee mag doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wettelijk moet een kandidaat minstens 18 jaar zijn, in de gemeente wonen en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Partijen bepalen zelf hoe streng ze hun kandidaten screenen en kunnen besluiten iemand met een strafblad niet op de lijst te zetten.
Bij de landelijke verkiezingen van oktober 2025 stond hij op plek dertien. Momenteel maakt hij deel uit van het FVD-campagneteam voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ook in Boxtel op de lijst
Van Asch staat niet alleen in Den Bosch op de kandidatenlijst, maar ook in Boxtel op de achtste plaats. Omdat kandidaten pas daadwerkelijk in de gemeente hoeven te wonen zodra ze worden gekozen, is dit toegestaan.