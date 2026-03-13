Ramon van Asch, FVD-kandidaat, meermalen veroordeeld voor mishandeling

De 28-jarige Ramon van Asch, FVD-lijsttrekker in Den Bosch, werd de afgelopen jaren drie keer veroordeeld door de politierechter vanwege mishandeling. Hij kreeg twee keer een taakstraf en één keer een geldboete.

Vorige veroordelingen en strafmaatregelen Van Asch blijkt daarnaast in januari 2022 een beveiliger van de Hogeschool Avans in het gezicht te hebben geslagen, nadat die hem erop aansprak dat hij geen mondkapje droeg. Dat bevestigen betrokkenen. De hogeschool schorste Van Asch vervolgens twaalf dagen, waardoor hij verschillende tentamens en herkansingen niet kon maken. Van Asch maakte bezwaar bij de geschillencommissie van de hogeschool, maar verloor die zaak.

Dat blijk uit onderzoek van NRC in samenwerking met de antifascistische onderzoeksgroep Kafka. De woordvoerder van FVD en Ramon van Asch reageerden ondanks diverse pogingen niet op verzoeken om een reactie.

De laatste veroordeling van Van Asch stamt uit januari vorig jaar voor het slaan van drie personen in Den Bosch in september 2024. Hij kreeg van de politierechter een taakstraf van 130 uur opgelegd, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Een van de voorwaarden was dat hij tijdens een proeftijd van twee jaar geen alcohol mag drinken, blijkt uit de uitspraak van de politierechter. De reclassering moet dit controleren. Ook moest hij een training volgen 'gericht op agressiebeheersing en/of middelengebruik', blijkt uit de uitspraak.

In september 2017 kreeg Van Asch eveneens een taakstraf opgelegd, nadat hij iemand in Den Bosch volgens de uitspraak van de politierechter 'opzettelijk zwaar lichamelijk letsel' had toegebracht. Van Asch sloeg het slachtoffer meerdere malen met een glas in het gezicht. Het slachtoffer liep daarbij een grote snijwond op. In augustus 2020 kreeg Van Asch alleen een boete vanwege het slaan van iemand in het gezicht en een kopstoot bij een ander slachtoffer. Destijds bepaalde de politierechter dat hij zich bij een verslavingsinstelling moest melden.

Op FVD-lijst voor Tweede Kamer

Van Asch dook voor het eerst op in de politiek tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. In zijn toenmalige woonplaats Sint-Michielsgestel was hij lijsttrekker van de lokale partij Lijst 8. Die zou volgens een interview met Van Asch in het Brabants Dagblad een 'centrumrechts geluid' gaan vertolken. "Dat gaat dan om zaken als hoe we moeten omgaan met onderwerpen als windmolens. Niet doen die molens", zei Van Asch.

Hij werd niet verkozen en zei in september 2022 zijn baan als marketingmanager op om aan de slag te gaan als fractiemedewerker voor FVD in Den Haag. In oktober 2023 werd hij bestuurslid van jongerenorganisatie JFVD en verscheen hij op plek negentien van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de voorbije landelijke verkiezingen in oktober 2025 stond hij op plek dertien. Van Asch is lid van het FVD-campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag.

Kandidatenvoorwaarden en strafblad

Om verkozen te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen moet een kandidaat aan drie voorwaarden voldoen. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn, ingezetene van de betreffende gemeente zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Een strafblad is in principe geen reden om iemand uit te sluiten als kandidaat. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de screening van kandidaten en kunnen er zelf voor kiezen kandidaten met een strafblad te weigeren.

Ook op de lijst in Boxtel

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat Van Asch ook op de achtste plaats van de FVD-lijst in Boxtel. Dat kan omdat een raadslid pas in de gemeente hoeft te wonen zodra hij daadwerkelijk wordt gekozen.