Man (59) uit Helmond overleden na ongeluk op N279 bij Deurne

Vandaag om 14:14 • Aangepast vandaag om 17:18
De N279 is in beide richtingen dicht (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Bij een ongeluk op de N279 bij Deurne is vrijdagmiddag een 59-jarige man uit Helmond om het leven gekomen. Op de Rijksweg botsten twee auto's frontaal op elkaar.

De inzittenden van de andere auto zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is in beide richtingen dicht tussen Helmond en de aansluiting met de N270.

Een van de auto's (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
