Joodse gemeenschap niet verrast door aanslag: 'Was wachten op'

Bij de Joodse synagoge in Tilburg golden al extra veiligheidsmaatregelen, maar na de aanslag van vier Tilburgers op een synagoge in Rotterdam gaat de beveiliging in Tilburg aangescherpt worden. Dat zegt een woordvoerder van de Liberaal Joodse Gemeenschap Brabant vrijdag.

Donderdagnacht werden in Rotterdam vier Tilburgers aangehouden voor een aanslag op een synagoge in de havenstad. Rond kwart voor vier woedde er brand in de gang van het gebouw. Op beelden op sociale media is te zien dat er daarna een explosie volgt bij de synagoge.

'Tilburg wellichts iets te dichtbij'

Dat de vier verdachten uit Tilburg komen, verrast de woordvoerder van de in die stad gevestigde Liberaal Joodse Gemeenschap Brabant niet. "Dit bevestigt iets dat we al langer wisten, dat er ook anti-Joodse sentimenten leven in Tilburg. Het bijzondere van deze aanslag is dat ze de synagoge in Tilburg misschien te dichtbij vonden."

De aanslag in Rotterdam staat volgens de woordvoerder niet op zichzelf. "Dit is waar we al langer voor waarschuwen. Deze week zijn er aanslagen gepleegd in onder meer Amerika, Canada en België. Het was wachten tot het ook in Nederland zou gebeuren. Ik ben dan ook niet heel erg verrast. Dit is al een tijd gaande."

Nog meer veiligheidsmaatregelen

Bij de synagoge in Tilburg golden al extra veiligheidsmaatregelen. Die worden na de aanslag in Rotterdam aangescherpt. "We hebben goed contact met de politie en de wijkagent in het bijzonder. We leiden intern beveiligers op, maar huren ook particuliere beveiligers in. Dit moet wel omdat de beveiliging vanuit de gemeente te weinig is. Zij zeggen dat het dreigingsniveau te laag is om de beveiliging te verhogen."

De aanslag aan de dreiging die er heerst, zorgt er niet voor dat de synagoge in Tilburg de deuren gaat sluiten. "We mogen niet wijken voor intimidatie."