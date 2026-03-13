Akkoord afstoten verlieslijdende monumenten: provincie verliest 4 miljoen

Acht verlieslijdende monumenten in beheer van de provincie kunnen worden verkocht aan een monumentenbeheerder. Provinciale Staten hebben daar vrijdag goedkeuring voor gegeven. Over de verkoop was veel te doen: de portefeuille kost veel geld en wordt door de provincie gezien als blok aan het been. Ook was er kritiek op het 'te zachte' prijsje van drie miljoen euro. Met de verkoop verliest de provincie in totaal vier miljoen euro.

Financiële problemen bij Monumentenbeheer Brabant (MBB) Momenteel zijn de monumenten nog ondergebracht bij Monumentenbeheer Brabant (MBB). Daar ontstonden financiële problemen, onder meer omdat tijdens de coronacrisis een deel van de huurinkomsten wegviel. De provincie moest al eerder over de brug komen met geld om het achterstallige onderhoud weg te werken.

Het gaat om het kasteel in Dussen (met een lek dak), het voormalige raadhuis in Made, de Annakerk in Breda, een bakhuisje in Eindhoven, het oude Sint Carolusklooster in Valkenswaard, de broederkapel in Veghel, twee oude kamerwoningen aan de Peter de Gekstraatje én vijf woningen aan de Putgang in Den Bosch.

De set monumenten wordt in één keer verkocht aan monumentenbeheerder BOEi. Dat bedrijf, dat naar eigen zeggen 'als een stichting opereert', beheert monumenten in heel Nederland en herinvesteert de opbrengt van monumenten in nieuw erfgoed.

Kritiek op gunstige leningen

Een meerderheid van Provinciale Staten stemde vrijdag vóór de verkoop. Van de meester partijen was er begrip voor de wens van het college om van de monumenten af te komen. Wel was er kritiek van een aantal partijen. Zo stelt de provincie voor 37 miljoen euro aan leningen beschikbaar aan BOEi. Daarmee kan de monumentenbeheerder gebouwen opknappen, onderhouden, herbestemmen en aankopen.

BOEi krijgt die lening met een rentekorting van 2,5 procent. Minimaal 60 procent van het geld moet in Brabantse monumenten worden geïnvesteerd. Voor het overige deel van de leningen geldt dat niet. Meerdere partijen wilden dat de provincie gaat afdwingen, of er op zijn minst op aan gaat dringen, dat ál het geld in Brabant blijft.

'Kaartenhuis'

Volgens zowel BOEi als Gedeputeerde Staten is afdwingen niet mogelijk. Eerder gaf BOEi aan dat het namelijk niet zeker is of er genoeg geschikte monumenten in Brabant beschikbaar komen om al het geld hier te investeren. Het college voegde daaraan toe dat het niet mogelijk is om terug te komen op de 'zestig-veertigafspraak', omdat anders de hele deal onderuit zou gaan. Als een 'kaartenhuis', was de metafoor vrijdag.

Toch werd een voorstel van Lokaal Brabant aangenomen dat het college opdraagt de harde voorwaarde te stellen dat BOEi zich 'maximaal inspant' om zoveel mogelijk binnen Brabant op zoek te gaan naar nieuwe monumenten.

JA21 en de PVV waren het helemaal niet eens met de verkoop. Deze partijen verzetten zich fel, onder meer omdat ze vinden dat de provincie andere geïnteresseerde kopers niet serieus zou hebben genomen. Volgens de provincie hebben er zich wel mensen gemeld, maar voldeed alleen BOEi aan de voorwaarden.