Groot verlies voor Frank Lammers: 'Het is verschrikkelijk'

Frank Lammers heeft afscheid moeten nemen van zijn kat Woody. Het dier was dertien jaar lang onderdeel van het gezin en laat volgens de acteur een flink gat achter. In de nieuwe aflevering van Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers luisteren' vertelt hij over het gemis. "Ik vond het verschrikkelijk."

Woody was allesbehalve een standaard huiskat. Volgens Lammers was het een eigenzinnig beest dat er een sport van maakte om nét buiten handbereik te gaan liggen. Slapen deed hij het liefst op het hoofd van Franks vrouw.

Het afscheid van Woody kwam dan ook hard aan. “Er zijn wel wat traantjes gelaten. Ik vond het verschrikkelijk", vertelt Lammers.

Woody werd ooit opgehaald in Beverwijk en is daar deze week ook gecremeerd. De cirkel is voor Lammers hierdoor wel mooi rond. De laatste rustplek van Woody zal in Frankrijk zijn. Daar ging hij vaak mee naartoe met het gezin. “Daar was ie het gelukkigst.” Als laatste eerbetoon wordt de podcast aflevering opgedragen aan het beestje. Rust zacht Woody.



Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren