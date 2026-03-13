Mensen met kleine beurs in de watten gelegd: ‘Geef mezelf helemaal over’

Koffie, een knipbeurt en zelfs een mini-beautybehandeling. In Helmond werden buurtbewoners vrijdag compleet in de watten gelegd. BeBizzy organiseerde tijdens NLdoet een verwenmiddag voor mensen die dat niet altijd zelf kunnen betalen.

Het heeft al iets weg van Koningsdag: de verwenmiddag van BeBizzy, een organisatie die zich inzet om eenzaamheid en armoede te bestrijden. In hun kleding- en speelgoeduitgiftepunt lopen verschillende mensen in het oranje gekleed rond, met rood-wit-blauw vlaggetjes op hun wangen. “Het is NLdoet, dus daarom hebben wij alles in een Nederlands thema”, roept organisator Dianne Bruno terwijl ze alweer richting de gang loopt om een volgende buurtbewoner welkom te heten. Ondertussen zitten in een andere ruimte buurtbewoners bij elkaar koffie te drinken. Op een tafel die tegen de muur staat, staan allerlei hapjes die gemaakt zijn door een kok. Aan een van die tafels zit Diane van de Laar. “Ik ben mezelf vandaag vanwege NLdoet aan het verwennen door lekker te eten en ik heb mijn wenkbrauwen laten doen. Dat doe ik normaal nooit, dus daarom heb ik het hier laten doen”, vertelt ze terwijl ze een houten tulp met oranje verf beschildert.

Diane van de Laar komt graag naar BeBizzy zodat ze haar zinnen even kan verzetten (foto: Wilco Zonneveld).

De buurtbewoners van Helmond-Noord kunnen vrijdag door de ‘wasstraat’. “Een grote beurt vonden we een rare naam. Dus hebben we het de wasstraat genoemd. We hebben een kapper, pedicure, podotherapeut en iemand die make-up aanbrengt. Je mag iets doen in het kader van NLdoet. Mooi maken hoort daarbij. Iedereen doet het gratis. Er is veel armoede in Helmond en wij helpen graag mee om dat te verminderen”, vertelt Bruno. Een kleiner kamertje is omgetoverd tot beautysalon. Er staat een tafel vol met make-up, twee podotherapeuten ontfermen zich over de voeten en twee kapsters brengen het haar weer prachtig in model. In een van de kappersstoelen zit de van oorsprong Engelse Delia Speakman. Voor haar is een bezoek aan de kapper niet vanzelfsprekend vanwege haar financiële situatie. “Ik knip altijd mijn eigen haar. Dus het is leuk om een keer door een professionele kapper geknipt te worden. Het wordt wat bijgewerkt. Ik wil niets van de lengte af hebben, want ik probeer het wat te laten groeien. Ik geef mezelf een keer helemaal over.”

Buurtbewoners in Helmond werden gratis door de polotherapeut geholpen (foto: Wilco Zonneveld).

Speakman en Van de Laar komen graag bij BeBizzy. “Ik kom hier elke dag als het kan. Hier voel ik mij niet eenzaam. Als ik alleen thuis ben duren de dagen langer dan wanneer ik hier bezig ben. Hier is een dag zo voorbij”, aldus Van de Laar, die helpt met poetsen en het sorteren van de kleding die de Helmondse organisatie ontvangt. Die kleding is bedoeld voor mensen zoals Speakman. Toch is dat voor haar niet de belangrijkste reden om naar BeBizzy te komen. “De vrijwilligers zijn zo lief. Ik geef ze echt een tien. Ik heb hier ook een vriendin leren kennen met wie ik nu veel contact heb. Dat is ook nog eens een dikke plus.”