Justin (21) vindt zichzelf terug bij Dropout Resort: 'Ik weet wat ik wil'

Justin van Tilborgh (21) uit Deurne heeft een pittige tijd achter de rug: hij werd uit huis geplaatst en worstelde met een drugsverslaving. Maar sinds zijn deelname aan DropOut Resort weet hij eindelijk wat hij wil in het leven. “Ik weet nu echt wie ik ben en wat ik wil.”

Dropout Resort is een programma van PowNed waarin tien jongeren die hun leven niet op de rails hebben, de uitdaging aangaan om hun slechte patronen te doorbreken. Ze gaan een paar weken aan het werk op een resort in Curaçao en leren omgaan met discipline en verantwoordelijkheid.

"Ik heb niet echt een goede start in het leven gehad."

Justin ziet zichzelf als een echte drop-out. Zo worstelde zijn moeder met prostitutie en verslaving wat ook veel impact op hem heeft gehad. “Dat is haar leven geweest. Ze heeft geprobeerd om mij op een zo goed mogelijke manier op te voeden, maar dat is gewoon niet helemaal gelukt.” Op zijn 13e werd hij uit huis geplaatst en ging hij naar een pleeggezin. Daar moest hij later ook weer weg. Op zijn 18e keerde hij terug bij zijn moeder. “Toen ging het vet fout.” Hij raakte verslaafd aan drugs en kwam in aanraking met de politie. Op school liep het ook stroef en haalde hij slechte cijfers. Hij maakte de middelbare school af, maar haalde zijn diploma niet. “Ik heb gewoon niet echt een goede start gehad in het leven”, zegt Justin openhartig.

"Ik wil dat er iets verandert."

Justin kreeg de oproep van het programma doorgestuurd en sloeg er gelijk op aan. “Ik dacht: laten we het gewoon doen. Ik kan hier wel op mijn luie reet blijven zitten, maar ik wil dat er iets verandert.” In het resort kreeg hij verschillende taken: van onderhoud en klusjes tot werken in de keuken en housekeeping. Vooral dat laatste vond hij leuk. “Dat was echt mijn ding. Ik hou gewoon van schoonmaken en alles netjes maken.” Het programma gaf hem ook de kans om na te denken over zijn eigen leven. “Je gaat daar echt nadenken van wat wil ik nou eigenlijk? Want ik zat daar wel lekker in Curaçao, maar mijn leven is gewoon in Nederland”

"Ik krijg doodsbedreigingen."

Voor Justin was het zijn eerste keer in een tv-programma. “In het begin was het echt wennen met de groep en ook met die hele cameraploeg om je heen. Je denkt steeds: wat moet ik nou zeggen of hoe breng ik het? Maar uiteindelijk werd het steeds makkelijker en vond ik het echt leuk." Zichzelf op tv zien was ook even wennen, net als de herkenning op straat. “Ik word elke dag wel herkend. Mensen zeggen dan: hé, jij bent van dat programma! En dat vind ik superleuk hoor." Toch krijgt Justin ook veel haatreacties online. "Ik krijg zelfs doodsbedreigingen. Dat doet wel wat met je, maar ik ga er niet om lopen janken", vertelt hij zelfverzekerd. Ondanks de kritiek voelt hij zich vooral gesteund door mensen die hem echt kennen.

"Ik wil graag terug naar school."