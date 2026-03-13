Anouk (24) verloor haar been: ‘Of ik het ooit ga accepteren, weet ik niet’

Het leven van Anouk Schonk (24) uit Drimmelen veranderde drie jaar geleden in één klap. Ze overleefde een ernstig auto-ongeluk, maar verloor haar rechterbeen. “Of ik het ooit volledig ga accepteren, weet ik niet”, zegt ze in talkshow VRIJDAG. “Maar je leert ermee dealen.”

Anouk was die bewuste dag op weg naar haar werk. Ze reed van Breda richting Antwerpen, maar kwam al snel in de file terecht. “Ik sloot netjes achteraan in file. Ik weet nog dat ik mijn gevarenlichtjes aandeed voor de zekerheid voor de mensen achter me", vertelt ze in de talkshow. In haar achteruitkijkspiegel zag ze een blauwe vrachtwagen met volle snelheid op haar afkomen. “Daarna weet ik niks meer.” De vrachtwagen botste vol op haar auto. Van de auto bleef vrijwel niets over. “Daar hebben wij nog ergens in gezeten”, zegt ze als een foto van het autowrak wordt getoond.

Door de klap raakte haar lichaam zwaar beschadigd. Ze werd wakker in het ziekenhuis. Vier weken lag Anouk op de intensive care. En ze verloor haar been. Door de morfine en ketamine die ze kreeg, zijn haar herinneringen aan die periode wazig.

"Ik ben natuurlijk plots van een 21-jarig kerngezond meisje naar nu een 24-jarig gehandicapt meisje gegaan."

“Maar daarna is het een rollercoaster van vooral mentale overwinningen en een hele hoop onzekerheden. Ik ben natuurlijk plots van een 21-jarig kerngezond meisje naar nu een 24-jarig gehandicapt meisje gegaan. En dat is zwaar en moeilijk.”

In het begin leefde Anouk een beetje in een eigen fantasie. “Ik had met mezelf afgesproken dat als ik weer thuis was, alles weer normaal zou zijn. Dan was ik weer gewoon Anouk en was ik weer veilig in mijn eigen bubbel.”

Dat ze haar rechterbeen kwijt was, probeerde ze lange tijd te negeren. “Ik vond en vind het accepteren nog steeds heel erg lastig.” Daarom legde ze een dekentje over haar benen. “Als ik er niet naar hoefde te kijken of te praten, dan was het er niet. Maar uiteindelijk kun je er niet omheen en moest ik dat acceptatieproces wel aangaan.” Met hulp van fysiotherapeuten en haar moeder leerde ze stap voor stap weer naar haar been te kijken. Ook begon ze met zwachtelen om vocht af te voeren. “Zo moest ik langzaamaan toch wel die connectie gaan maken met mijn been en gaan accepteren dat het nog steeds een deel van mijn lichaam is.”

"Of ik het ooit ga accepteren, weet ik niet."

Soms verlangt ze terug naar het leven vóór het ongeluk. “En zou ik mijn leven verder leiden met twee benen, maar die keus heb ik helaas niet. Of ik het ooit ga accepteren, weet ik niet. Maar je leert ermee dealen.” Tijdens haar eerste vakantie naar Curaçao sinds het ongeluk maakte ze een foto van zichzelf in bikini. Die hield ze eerst voor zichzelf. Op 27 maart, een half jaar nadat ze een prothese kreeg, besloot ze de foto toch op Instagram te zetten. “Ik was stiekem toch best wel trots op mezelf.”

"Soms wil ik ook gewoon even niet meer dat meisje zijn met die prothese, maar gewoon Anouk."

Vanaf dat moment besloot ze er iets mee te doen. “Ik wil dat gat opvullen dat ik zelf enorm heb gemist in de media, tv-wereld en modewereld.” Op Instagram zag ze dat haar Braziliaanse rolmodel een prothese met glitters droeg. “Ik dacht: dit moet ik ook.” Dus draagt ze nu zelf een gouden prothese met glitters. Met haar verhaal inspireert ze inmiddels duizenden mensen op Instagram. Ook werd ze ambassadeur van de Bibian Mentel Foundation, die zich inzet voor gelijke kansen voor mensen met een prothese. Toch blijft het accepteren van haar prothese elke dag een gevecht. “Ik ben me nog steeds bewust van wanneer ik wel of geen korte broek aandoe.” En soms wil ze er gewoon even niet mee bezig zijn. “Soms wil ik ook gewoon even niet meer dat meisje zijn met die prothese, maar gewoon Anouk.”