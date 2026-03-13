Vrijdag de dertiende is spannend voor Kees de Bever: 'Ben heel bijgelovig'

Voor veel mensen is vrijdag de dertiende een ongeluksdag. De een gelooft er heilig in en gaat de deur niet uit, de ander denkt er niet eens aan. Voor Kees de Bever, de man en manager van de Bossche volkszanger John de Bever, betekent het vooral veel afkloppen. “Ik ben héél bijgelovig”, vertelt hij in de talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant.

Omdat vaste sidekick Björn van der Doelen op vakantie is, nam Kees de Bever in de uitzending van vandaag die rol op zich. Zijn dag verliep goed, ondanks vrijdag de dertiende. Hij vertelt hoe bijgelovig hij is. "Ik klop de hele dag af", vertelt hij in de talkshow aan presentatrice Anne-Marie.

"Elke keer als ik de auto uitstap, zet ik de blauwe parkeerschijf twee keer op twaalf uur. Ik leg ‘m niet neer, maar heb hem gewoon altijd bij me. Het slaat helemaal nergens op.” Als hij samen met John in de auto zit, doet hij dat stiekem. “Ik hoop dan dat hij het niet ziet. Het is iets geks.”

Zenuwen bedwingen

Hij heeft nog meer rituelen die hij doet omdat hij gelooft dat het ongeluk voorkomt. “Soms doe ik tien keer een gebedje.” Dan grapt hij: “En ik gooi John drie keer per nacht uit bed."

Kees heeft wel een idee waar zijn bijgelovigheid vandaan komt. “Het is denk ik in mijn karakter terug te vinden. Als ik zenuwachtig ben, dan klop ik even ergens op en denk ik: ah, nu komt het goed. Je beheerst er je angst en onzekerheid mee.”