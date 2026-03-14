René heeft hele arm vol met tattoos: 'Mijn vrouw vindt het zo wel genoeg'

Amerika speelt een grote rol in René’s leven: hij is groot fan van Amerikaanse muzikanten als Elvis en Johnny Cash en fanatiek Jack Daniel’s-verzamelaar. Toch trok het land hem nooit genoeg om er zelf naar toe te reizen. Tot twee vrienden hem overhaalden om mee te gaan. De reis maakte zo’n indruk, dat hij zijn hele arm vol liet tatoeëren met de hoogtepunten.

“Mijn ouders draaiden veel rock-‘n-roll”, vertelt René Verleg (57) uit Geldrop over zijn liefde voor Amerikaanse muziek. Hij heeft een brede muzieksmaak, waarin vooral de Amerikaanse jazz, blues, country en rock-‘n-roll hem altijd hebben getrokken. Daarnaast verzamelt René flessen van het Amerikaanse whiskymerk Jack Daniel’s. “Ik heb vroeger in een slijterij gewerkt”, legt hij uit. “Daar kwamen allerlei merken binnen, maar Jack Daniel’s had zo’n groot assortiment met de meest aparte flessen. Het merk heeft een bijzondere uitstraling. En het is natuurlijk lekker”, lacht hij. “Mijn collectie is inmiddels van een paar flessen uitgegroeid tot een hele kamer vol.” Maar Amerika bezoeken? Dat was René nooit van plan. Hij vond het land mooi, maar het politieke systeem stond hem tegen. “Als je daar een baan hebt en genoeg verdient is er niks aan de hand. Maar zodra je iets mankeert en daardoor niet of niet genoeg kan werken, heb je een probleem. In Nederland wordt er dan voor je gezorgd, maar in Amerika kom je gewoon op straat te staan.”

René weet hoe het is om van de overheid afhankelijk te zijn. In 2006 werd hij slachtoffer van een bedrijfsongeluk, waarna in 2015 zijn onderbeen werd geamputeerd. Hierdoor kan hij niet meer werken. “Door mijn situatie dacht ik altijd: je zou maar in Amerika wonen.” Toch lukte het twee vrienden, die zelf al vaker in de Verenigde Staten waren geweest, om René en zijn vrouw mee te krijgen voor een roadtrip. Ze begonnen in Houston, Texas, en maakten in tweeënhalve week een soort muziekreis. In Tennessee bezochten ze het landgoed van Elvis in Memphis, het Johnny Cash-museum in Nashville en de Jack Daniel’s distilleerderij in Lynchburg. René zag de gevolgen van het Amerikaanse zorgsysteem, bijvoorbeeld in New Orleans, waar veel drugsverslaafden rondliepen. Hij zag ook hoe dankbaar de Amerikanen zijn voor wat ze hebben en hoe vriendelijk en gastvrij ze zijn. Waar Nederlanders René vaak blijven aanstaren door zijn beenprothese, vroegen de Amerikanen hem naar zijn verhaal. Dat was fijn. “Amerikanen zijn veel opener en directer. Dat heb ik liever.”

De meeste mensen maken een fotoboek van hun vakantie, maar René wilde iets anders . Hij nam zijn foto's mee naar een tattooshop in Mierlo. De hoogtepunten van zijn reis hebben allemaal een plekje op zijn arm gekregen: de microfoon van Elvis, Sun Studio's, de Franse lelies van New Orleans, het Jack Daniel's logo, de skyline van Nashville. De muzieknoten- en balken zijn van het nummer 'Tennessee Whisky' van countryartiest Chris Stapleton. Hij bewondert zijn tattoos vaak en beleeft zijn reis dan opnieuw. De Amerikaanse natuur, cultuur en de mensen bevielen René zo goed, dat hij volgende week opnieuw een reis door het land gaat maken. Het is alleen niet de bedoeling dat hij dan weer met een tattoo-idee naar huis gaat. "Ik heb niet veel plek meer voor tattoos en mijn vrouw vindt het zo wel genoeg. Maar wie weet, als we iets heel aparts tegenkomen…"

De arm van René (foto: René Verleg).