Bestuurder overleeft bizarre crash op A16: auto ondersteboven tegen paal

Een auto crashte zaterdagochtend op de A16 bij Breda. De auto schoot over de vangrail en belandde ondersteboven tegen een verkeerspaal naast de weg. Eén rijstrook is afgesloten. Het gaat om de weg tussen knooppunt Galder en de afslag Breda.

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. Volgens een persfotograaf kon de bestuurder zelfstandig lopen. De automobilist is ter plekke nagekeken en meegenomen naar een ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is vooralsnog niet bekend. Waarschijnlijk was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.