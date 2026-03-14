Zo ramt politieauto achtervolgde automobilist, chauffeur negeerde stopteken

Vandaag om 12:43 • Aangepast vandaag om 13:55
De politieauto raakte bij de achtervolging beschadigd (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).
De automobilist die vrijdagmiddag door de politie werd gestopt in de Marslaan in Helmond werd achtervolgd omdat de bestuurder zich niest aantrok van het stopteken dat hij van de agenten had gekregen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. 

Agenten wilden de bestuurder op het Nieuwveld in Helmond controleren in het kader van een lopend onderzoek. Toen de automobilist vluchtte, haalde hij zulke halsbrekende toeren uit dat de politie besloot hem te stoppen. Bij de botsing van de politieauto met de auto van de verdachte raakte niemand gewond. 

De verdachte, een 36-jarige man, is vervolgens aangehouden vanwege zijn gevaarlijke rijstijl en op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol en cocaïne. Van de verdachte werd bloed afgenomen voor verder onderzoek.

