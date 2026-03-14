Kijk hier naar de wereldtoppers tijdens de Indoor Derby in Den Bosch

Het is één van de spectaculairste onderdelen tijdens het wereldberoemde paardensportevenement The Dutch Masters. De Indoor Derby om de Van Schijndel Bouwgroep Prijs. Kijk hier terug hoe de springruiters over het parcours vlogen.

Bij de wedstrijd in de Brabanthallen in Den Bosch zijn er twee pistes voor de springruiters met een pittige doorgang. Ze springen over hindernissen tot 1,45 meter.

Aan de Indoor Derby deden veertien toppers mee uit binnen- en buitenland. Met Ellen Zwijnenberg uit Oss, Bas Moerings uit Roosendaal, Henk van de Pol uit Eindhoven en Piet Raijmakers jr. uit Asten is er een flinke Brabantse delegatie.

Het commentaar bij de live-uitzending op Omroep Brabant komt van Arjan van der Giessen en Piet Raijmakers sr. Om 21.00 uur is de samenvatting te zien met hoogtepunten.