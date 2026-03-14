Hoe één buur het voor elkaar kreeg dat kinderen niet meer mogen voetballen

Vince Becx (9) en zijn vrienden mogen voorlopig niet meer voetballen op het pannaveldje aan de Laan van KVL in Oisterwijk. De rechter bepaalde in een voorlopig vonnis dat de kinderen te veel lawaai maken tijdens het spelen. De gemeente sloot het veldje vrijdag en hing het vol met afzetlinten. Boze buurtbewoners haalden die gelijk weer weg. "Het leek hier met die linten wel een plaats delict."

Als zijn dochter Romee (3) even met een voetbal het pannaveldje oploopt, roept vader Robin haar gelijk weer terug. "Toevallig wilde ze vanochtend even voetballen, maar dat mag niet hè?" Hij baalt net als veel buurtbewoners van de sluiting, al geeft hij ruiterlijk toe dat zijn dochter soms veel lawaai kan maken. "Maar ja, dat hoort bij de leeftijd." De sluiting van het pannaveldje is het gesprek van de dag in de nieuwbouwwijk op het voormalige KVL-terrein vlakbij het centrum. Er wonen veel jonge gezinnen en er wordt volop buitengespeeld. In de zandbak liggen schepjes en emmertjes voor gezamenlijk gebruik.

Voorlopig vonnis

De bewoners van één van de huizen vlakbij het veldje stapten naar de rechter omdat zij al jaren overlast ervaren van de spelende kinderen. Die concludeert dat uit geluidsmetingen blijkt dat de maximale geluidsniveaus bij het spelen met een bal regelmatig boven de waarden uitkomen.

Daarop heeft de gemeente het veldje afgesloten met een hek en linten over het hele veld geplaatst. Boze buurtbewoners hebben die linten vrijdag weggehaald. Een volle afvalbak bij zandbak is een stille getuige van de daad van verzet.

De gemeente Oisterwijk heeft een pannaveldje gesloten (foto: persbureau Heitink).



Gijs Vriens woont recht tegenover het pannaveldje ziet er veelvuldig kinderen spelen. Hij hoopt dat de rechter het voorlopige vonnis zal terugdraaien. "Het kan niet zo zijn dat de kinderen hier nergens meer terecht kunnen." Het veldje ligt aan een doorgaande weg waar volgens Vriens regelmatig te hard wordt gereden. "Kinderen gaan straks op straat voetballen of hier voor de deur en dan de ballen door het raam, dan maar liever tegen een hek." Langlopende kwestie

De gemeente is al jaren in overleg met de buurt over het pannaveldje. Na eerdere klachten werd het hekwerk rondom het veldje al verhoogd en werden lei-lindes geplaatst om de geluidsoverlast te beperken. Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd tussen de gemeente en alle bewoners om nader tot elkaar te komen. Dat is niet gelukt, waarna een gang naar de rechter volgde. De gemeente koos in eerste instantie partij voor de belangen van de balspelende kinderen. Volgens de rechtbank in Breda had het college van burgemeester en wethouders moeten uitgeleggen waarom er geen sprake zou zijn van geluidsoverlast. Verschillende buurtbewoners plaatsen kanttekeningen bij die uitleg. Ze vertellen dat een kind van de klagers met opzet is gaan hockeyen op het veldje om de geluidsmetingen te beïnvloeden. "Daar hebben we zelfs een filmpje van", zegt een van hen. De meeste buren begrijpen dat de klagers last hebben, maar nemen het hen wel kwalijk dat ze bij de bouw van de buurt in 2019 ingestemd hebben met de aanleg van het veld. "Nu hun kinderen er geen gebruik meer van maken, hebben ze er ineens last van. Dat voelt dubbel."

Vince en zijn voetbalvrienden

Vince Becx (9) komt met een vriendje -bal aan de voet- aanlopen. "We kwamen hier heel vaak om te voetballen." Hij baalt dat het nu niet meer mag, maar is wel eerlijk op de vraag of hij dan veel lawaai maakt "Regelmatig wel, ja", lacht hij schuldbewust. Vanaf nu gaat hij op De Schouw voetballen. Daar is ook een veldje. Hij heeft nog wel een boodschap voor de bewoners die last hebben van zijn voetbalspel. "Sorry daarvoor."