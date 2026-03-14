Navigatie overslaan

Busje van pakketbezorger op z'n kop in de sloot na botsing in Rijsbergen

Vandaag om 14:30 • Aangepast vandaag om 15:58
Bestelbus op kop in de berm (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Bij een botsing is zaterdagmiddag een busje van een pakketbezorger op kop in een sloot beland aan de Stokbeemd in Rijsbergen. De bestuurder bleef ongedeerd. Ook de inzittenden van de auto, die bij het ongeluk betrokken was, raakten niet gewond. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zowel de auto als het busje liepen flinke schade op. De bezorger had een lading pakketjes bij zich. Het is niet bekend hoeveel pakketjes er achterin de bus lagen en hoe die eraan toe zijn. 

Na het ongeluk is er olie gelekt in de berm. De gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt, is opgeroepen om de olie op te ruimen. 

Een berger heeft de twee voertuigen meegenomen. 

Bestelbus op kop in de sloot (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
