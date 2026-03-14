Busje van pakketbezorger op z'n kop in de sloot na botsing in Rijsbergen

Bij een botsing is zaterdagmiddag een busje van een pakketbezorger op kop in een sloot beland aan de Stokbeemd in Rijsbergen. De bestuurder bleef ongedeerd. Ook de inzittenden van de auto, die bij het ongeluk betrokken was, raakten niet gewond.

Redactie Geschreven door

Zowel de auto als het busje liepen flinke schade op. De bezorger had een lading pakketjes bij zich. Het is niet bekend hoeveel pakketjes er achterin de bus lagen en hoe die eraan toe zijn.

Na het ongeluk is er olie gelekt in de berm. De gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt, is opgeroepen om de olie op te ruimen. Een berger heeft de twee voertuigen meegenomen.