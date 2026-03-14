Deze robots lokken kiezers naar de stembus in Oisterwijk

Er worden de komende dagen flink wat folders en flyers uitgedeeld door politieke partijen die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar er zijn ook partijen die het net wat origineler aanpakken. Zo kregen we in Oisterwijk zaterdag een kijkje in de toekomst.

De robots, een mannetje en een hondje, trekken veel bekijks als ze door het centrum van Oisterwijk lopen. Al schrikken de meeste mensen er in eerste instantie wel een beetje van. Trees bekijkt het van een afstandje. "Ik kijk mijn ogen uit. Ik dacht: wat loopt daar nou?" Maar vriendin Irene ziet er de lol wel van in. "Ik vind het leuk. Het trekt in ieder geval de aandacht." Kinderen willen vooral even knuffelen met de robothond. "Ik vind het een cool ding", roept Julius (12) enthousiast. Maar op de vraag of hij er ook wel een zou willen, schudt hij zijn hoofd. "Ik heb al een echte", voegt hij er lachend aan toe.

Veel kinderen willen knuffelen met de robothond (Foto: Imke van de Laar)

De robots mochten mee op campagne met de VVD, die AI en robots in de gemeente op de kaart wil zetten. Raadslid Hans de Werd legt uit: "Wij willen Oisterwijk digitaal koploper maken als het gaat om verantwoorde inzet van AI binnen de gemeente."

"Ik schrik er wel van."

De Werd denkt dat AI de lokale politiek kan helpen. "Er is veel meer werk dan dat we ambtenaren hebben. Ik denk dat we standaardprocessen kunnen stroomlijnen, zodat er voor de ambtenaren meer tijd is voor het echte werk." In zijn toekomstbeeld komen ook robots voor. "Ik denk wel dat er in de toekomst robots ingezet gaan worden, bijvoorbeeld in de zorg en de beveiliging. Daarom vinden wij het leuk om met deze robots op pad te gaan en met mensen in gesprek te gaan over wat techniek, AI en robots met de maatschappij gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat mensen een beetje bang zijn voor wat er in de toekomst allemaal op hen afkomt."

Sommige voorbijgangers geven de robot een hand, anderen vinden het maar eng (Foto: Imke van de Laar)

Maar veel voorbijgangers zijn ook nu een beetje bang. "Dit is de toekomst", roept De Werd enthousiast tegen Jody, die met haar oma aan het winkelen is. De robothond rent op hen af. "Nou, ik zie het. Maar ik schrik er wel van", is hun reactie. Maike en Nelke deinzen snel achteruit als de robot hen een hand wil geven. "Ik vind dit helemaal niks", roept Maike geschrokken.

"Ik wil toch liever mensen achter de toonbank en in de raadszaal hebben dan robots."