Efteling attractie dicht en Nilla terug na zwerftocht: dit gebeurde vandaag

Van een populaire attractie die nog tot april de deuren gesloten houdt in de Efteling tot flink langere reistijden door werkzaamheden aan de Merwedebrug. Dit zijn de verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

De populaire Eftelingattractie Baron 1898 blijft tot eind april gesloten vanwege problemen met de fundering. De achtbaan ging op 5 maart onverwacht dicht en zou eerst op 9 maart, daarna op 16 maart weer open gaan, maar nu wordt rekening gehouden met 30 april. De oorzaak ligt bij de fundering aan het eind van het parcours, bij de bocht voor de remmen. "Het herstel moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd", legt een woordvoerder uit. "Dit is natuurlijk vervelend voor gasten die zich hierop verheugden, maar veiligheid staat bij ons altijd op de eerste plaats."



Op 1 mei wordt vlakbij de Baron de nieuwe attractie Hooghmoed geopend.



De Merwedebrug is dit weekend opnieuw dicht voor onderhoud. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de voegovergangen, vangrails en opleggingen van de brug.

De A27 is tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot zestig minuten. Fietsers kunnen wel gewoon over de brug, al moeten zij een paar minuten omfietsen. Er wordt deze maand flink gewerkt aan de weg, ook de komende weken staan nog afsluitingen gepland op verschillende snelwegen.



En dan naar Tilburg: herdershond Nilla is na tien dagen zwerven eindelijk weer thuis. De hond glipte er tussenuit en zorgde in haar angst voor gevaarlijke situaties door zonder op- of omkijken drukke straten over te rennen.



Zoals vaak bij zwervende honden, belandde Nilla in een 'wildmodus' waarin ze haar eigen baasje niet meer herkende. Uiteindelijk bracht een geavanceerde val met zelfsluitende deuren, een zogenaamde Missy Trap, uitkomst.



"Toen ze elkaar zagen kreeg je kippenvel. Het baasje huilde van geluk en Nilla kwispelde, knuffelde en sprong erop los", vertelt Annemarie Ribberink van Hondenzoekteam Tilburg. Nilla is door haar zwerftocht wat kilo's afgevallen en ook haar voetkussentjes hebben eronder geleden.



Er is ook nog natuurnieuws: boswachter Frans Kapteijns krijgt vragen over uiteenlopende natuurverschijnselen.



Roland Raijmakers dacht een bladpootrandwants te hebben gefotografeerd, maar het bleek een bruingemarmerde schildwants - ook wel Aziatische stinkwants genoemd. Deze invasieve soort kwam oorspronkelijk voor in Azië en werd in 2018 voor het eerst waargenomen in Limburg.



Ze verspreiden een doordringende geur die sterk ruikt naar koriander en worden beschouwd als plaagdier omdat ze aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan fruitbomen.



Cor Kuijstermans zag zwarte vlekken op een populierenstam, waarschijnlijk schorsbrand - een van de meest voorkomende ziektes bij populieren.



Petra van Andel vroeg zich af of ze een rat of muis had gefotografeerd: het was een huismuis, herkenbaar aan de grijsbruine vacht, spitse snuit en grote oren.



Nelly van der Heijden dacht een hagedis bij haar achterdeur te hebben, maar het was een kleine watersalamander. Ook trof ze een joekel van een spin aan: een vrouwtje van de gewone huisspin, dat maximaal achttien millimeter lang kan worden met poten van wel 45 millimeter.



Tot slot wat geschiedenis: heel veel mensen denken dat de oudste moskee van Nederland de in 1955 geopende Mobarak-moskee in Den Haag is, maar niets is minder waar.



Een paar jaar daarvoor bidden moslims al tijdens diensten in de Duiventoren op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het zijn Indonesische militairen die tussen 1951 en 1957 een opleiding tot officier volgen.



Ze worden niet met open armen ontvangen - het studentencorps weigert hen zelfs toegang. "Je haalt de vijand binnen, in zekere zin", zegt oud-hoogleraar militaire geschiedenis Wim Klinkert. De Indonesiërs richten hun eigen club op en een gebedsruimte in de Duiventoren.



Achttien van de veertig militairen weten het uiteindelijk tot generaal te schoppen. Wie nu een kijkje neemt in het gebouw, kan niets meer terugvinden van dat deel van de geschiedenis.



Lees hier hun verhaal: