Volop vertrouwen in snel kampioenschap PSV: 'Kind maandag al ziek gemeld'

Een huldiging komende maandag op het Stadhuisplein? Veel PSV-supporters zien hun ploeg dit weekend al kampioen worden. Daarvoor moet wel zaterdagavond NEC worden verslagen en moet Feyenoord een dag later verliezen van Excelsior. "Van Persie is trainer gebleven, dus het komt goed", zegt supporter Rob Hoffmann uit Cuijk.

Kampioensstress? Manon Karssemakers voelt geen enkele spanning, want "PSV wordt toch wel kampioen". De Boxtelse hoopt dat het dit weekend nog niet gaat gebeuren. "Dan staan we volgende week met z’n allen in de stad als PSV moet voetballen tegen Telstar, dat is leuker dan morgen Feyenoord in de gaten houden. Maar als het dit weekend wel gebeurt, ook prima. Mijn kind is maandag alvast ziek gemeld, toch handig met een schooldirecteur die voor PSV is."

Maria Vriens uit Boxtel hoopt op een kampioenschap volgende week of in het Paasweekend, maar denkt dat het dit weekend al feest is. "Als Feyenoord een steek laat vallen, dan pak ik morgenmiddag een borreltje. Weer een kampioenschap, dat ik dat toch mee mag maken op mijn oude dag."

Supporter Ron Goubet uit Eindhoven heeft net een kampioensshirt gekocht, met daarop onder andere een Peter Bosz die een sigaar opsteekt. "Wat een topshirt, hè? Ik hoop dat ik hem heel snel kan dragen, het kan niet snel genoeg zijn. Voor hetzelfde geld gebeurt het niet, al moet het dan wel heel raar lopen. Een huldiging maandag in de regen? Dan maar de platte kar op winterbanden en een regenjas aan. Met Pasen kan het ook slecht weer zijn."

Cuijkenaar Rob Hoffmann heeft een kampioensshirt gekocht, maar ook een trui. "Het is nog winters buiten, daar moet je je op kleden. Ik hoop hem maandag bij de huldiging al aan te doen of misschien al morgen", zegt hij lachend. "Op de trui staan drie schalen van de laatste jaren, volgend jaar moet ik een nieuwe kopen als het vier op een rij is."

En dan Hugo (11) en Olav (10), die volop vertrouwen hebben in de titel dit weekend. "We zijn wel een beetje gespannen, maar het komt goed. Vanavond winnen en Feyenoord verliest, dan is het maandag feest in Eindhoven."