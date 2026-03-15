Automobilist veroorzaakt ravage bij crash in Oss en gaat ervandoor

Vandaag om 05:41
De politie doet onderzoek bij de gecrashte auto in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Een automobilist veroorzaakte zaterdagnacht een ravage op de Nieuwe Hescheweg in Oss. De man raakte door nog onbekende oorzaak met de auto een boom naast de weg. Dit gebeurde volgens een getuige 'met behoorlijke snelheid'. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging mis rond kwart over drie 's nachts, vlakbij de Margrietlaan. De auto kwam na de crash tot stilstand op de tegenoverliggende rijstrook. 

De bestuurder zou direct na het ongeluk zijn weggelopen naar bekenden. Zij hebben hem vervolgens naar een ziekenhuis gebracht, zo vertelden ze toen zij op de plaats van de crash aankwamen. 

Bij de crash brak onder meer een wiel van de auto af. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg is daarna schoongemaakt.

De automobilist veroorzaakte een ravage op de Nieuwe Hescheweg in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Bij de crash in Oss verloor de auto een wiel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De bestuurder raakte met de auto een boom naast de weg (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
