Automobilist veroorzaakt ravage bij crash in Oss en gaat ervandoor

Een automobilist veroorzaakte zaterdagnacht een ravage op de Nieuwe Hescheweg in Oss. De man raakte door nog onbekende oorzaak met de auto een boom naast de weg. Dit gebeurde volgens een getuige 'met behoorlijke snelheid'.

De bestuurder zou direct na het ongeluk zijn weggelopen naar bekenden. Zij hebben hem vervolgens naar een ziekenhuis gebracht, zo vertelden ze toen zij op de plaats van de crash aankwamen.

Bij de crash brak onder meer een wiel van de auto af. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg is daarna schoongemaakt.