Politie trekt stekker uit illegale rave-party met honderden bezoekers

De politie heeft zaterdagnacht een illegale raveparty beëindigd op het terrein van een gesloten camping in Willemstad. Er is niemand aangehouden.

Rond halfeen 's nachts kwamen bij de politie de eerste meldingen binnen van geluidsoverlast in de omgeving van de Oostdijk in Willemstad. Al snel bleek dat daar een illegale raveparty werd georganiseerd. Er waren op dat moment tussen de vijfhonderd en duizend mensen aanwezig.

In overleg met de burgemeester werd besloten het feest stil te leggen. Uit voorzorg werden zo’n twintig politie-eenheden uit de wijde omgeving naar het evenement gestuurd. Een politiehelikopter kwam ter ondersteuning.

Om de feestgangers te ontmoedigen werd de stroomvoorziening naar het terrein enige tijd afgesloten. Dat bleek te werken, de bezoekers verlieten daarop het terrein.

Ook enkele direct omwonenden hadden last van de stroomonderbreking. daarom werd deze na korte tijd hersteld. Op dat moment was de rust al wedergekeerd.

Een aggregaat werd in beslag genomen.