Ramen van huizen in Eindhoven ingegooid met bakstenen

In de Borgerhoutlaan in Eindhoven zijn sinds vrijdagnacht bij zeker twee huizen ramen ingegooid met bakstenen.

Volgens mensen in de buurt schrokken ze midden in de nacht wakker van de vernielingen. Er zou in de buurt sprake zijn van veel onrust en een onveilig gevoel.

Volgens een woordvoerster van de politie zijn de incidenten bij hen bekend en zijn vanuit het basisteam al enkele maatregelen genomen. De locaties worden onder meer meegenomen tijdens politiesurveillances. "Het onderzoek loopt nog."



