Vandalen slaan toe in Eindhoven: ruiten van huizen ingegooid met bakstenen

In de Borgerhoutlaan in Eindhoven zijn sinds vrijdagnacht bij zeker twee huizen ramen ingegooid met bakstenen.

Op beelden is te zien hoe een auto rond halfdrie 's nachts in de buurt stopt. Er stappen meerdere mensen uit. Vervolgens lijkt er afgeteld te worden voordat glasgerinkel te horen is van de ingegooide ramen. Daarna gaan de verdachten er in de auto vandoor.

Buurtbewoners schrokken wakker van de vernielingen. Volgens een woordvoerster van de politie zijn de incidenten bij hen bekend en zijn al enkele maatregelen genomen. De locaties worden onder meer meegenomen tijdens politiesurveillances. Meer kan ze er niet over zeggen. "Het onderzoek loopt nog."



