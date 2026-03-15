Rave Willemstad zorgt voor déjà vu: in Moerdijk waren 650 agenten nodig

De illegale rave in de nacht van zaterdag op zondag in Willemstad zorgt voor een déjà vu. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat hemelsbreed zo'n vijf kilometer verderop een van de grootste illegale houseparty's uit de Brabantse geschiedenis plaatsvond. Er moest 650 man politie en ME worden opgetrommeld om daar een einde aan te maken. We gaan terug naar augustus 2001.

Redactie Geschreven door

Het is vrijdagavond 24 augustus als de eerste meldingen binnenkomen bij de politie. Er is een illegaal feest aan de gang op industrieterrein Moerdijk. Pal naast Shell Moerdijk op een braakliggend terrein staan in een mum van tijd tientallen campertjes, noodaggregaten voor de stroom en honderden feestgangers. Het is een warme zomernacht. Perfect voor een feestje.

"Het merendeel van die gasten stond stijf van de xtc."

Destijds was Maarten Kortlever verslaggever voor Omroep Brabant. Hij had pieperdienst en werd rond middernacht wakker gebeld. "Er was iets gaande in Moerdijk. Wat precies, was nog best onduidelijk." Maarten springt in zijn auto en komt een kleine 20 minuten later aan. "Ik wist niet wat ik zag. Eén lange stroom busjes en aftandse campertjes die allemaal op weg waren naar een feest." In de loop van de nacht blijft de stroom feestgangers onophoudelijk doorgaan waardoor er de volgende ochtend honderden auto's en busjes zijn met duizenden feestvierders. Ze komen vanuit heel Europa naar Moerdijk. De politie krijgt er geen grip op. Er wordt wel geprobeerd wegblokkades op te zetten, maar dat gaat mis. Een man probeert door die blokkade heen te rijden en schept een politieman. Daarbij wordt zelfs een schot gelost.

Terwijl in de vroege ochtend de zon langzaam opkomt en het feest doorgaat, komen alle verantwoordelijken bij elkaar op het gemeentehuis in Zevenbergen. Er is inmiddels een noodverordening uitgevaardigd door de burgemeester vanwege alle veiligheidsrisico's.

Er komen uiteindelijk duizenden feestvierders uit heel Europa naar Moerdijk (foto: Erald van der Aa/ANP)

Kortlever loopt op dat moment nog altijd rond op dat feestterrein. Echt welkom is hij niet. "Het waren best anarchistische en losgeslagen types. Die hadden het niet zo op de pers. Ik kon dus niet veel meer doen dan toekijken vanaf de kant." Dat doet hij niet in z'n uppie. Het feest wordt internationaal nieuws. De ene na de andere televisieploeg meldt zich in Moerdijk. Het zonnetje begint inmiddels steeds uitbundiger te schijnen en de temperatuur loopt rap op richting de 30 graden. Het is één van de redenen dat men op het gemeentehuis in Zevenbergen besluit om in te grijpen. Tel daarbij op dat het terrein tussen twee chemische fabrieken op het industrieterrein ligt en er onder de feestgangers allerlei buizen en leidingen met gevaarlijke stoffen lopen. Dit kan zo niet langer doorgaan. In de ochtend wordt een ongekend aantal busjes met Mobiele Eenheid aangerukt.

"Ik stond op een gegeven moment midden tussen de charges van de ME."

Uit de wijde omgeving wordt uiteindelijk 650 man ME en politie opgetrommeld. Daarmee werd het hele terrein omsingeld zodat er geen nieuwe feestgangers meer bij konden. Die hele zaterdag kwamen er namelijk nog steeds nieuwe mensen aan. "Die waren afkomstig uit heel Europa", zo vertelt Kortlever. "We vonden later op allerlei schimmige websites oproepjes dat er een illegaal feest zou worden georganiseerd. Dat begon al een week vooraf en naar mate de datum dichterbij kwam, werd de locatie steeds specifieker." Uit heel Europa was men dus al een tijdje onderweg in de richting van de uiteindelijke locatie: dat braakliggende stuk grond naast Shell Moerdijk.

Er werden honderden agenten, ME en politie te paard ingezet om de menigte te beteugelen (foto: Koen Verheijden/HollandseHoogte)