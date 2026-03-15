Oudere vrouw zwaargewond na aanrijding met auto in Helmond

Vandaag om 12:14 • Aangepast vandaag om 12:26
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Een fietsster in Helmond is zondagochtend aangereden door een automobilist. Dit gebeurde toen ze de Helmondsingel wilde oversteken.

De situatie was dusdanig dat een traumaheli werd opgeroepen. De oudere vrouw is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Op de plaats waar het ongeluk gebeurde, staat een wegafzetting. Daarop is aangegeven dat het verkeer daar eigenlijk niet rechtdoor mag rijden. Met een ander bord wordt aangegeven dat dit een paar honderd meter wel mag. De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Helmondsingel. 

Copyright © 2026 Omroep Brabant
