Straat in angst na ingegooide ruiten: 'Bang voor nieuwe aanslag'

Twee nachten op rij zijn er ruiten ingegooid van huizen aan de Borgerhoutlaan in Eindhoven. De bewoners zijn enorm geschrokken en bang dat de daders nog een keer terugkomen. "Je weet niet waar ze toe in staat zijn."

In de voortuin van een van de huizen liggen glasscherven en een baksteen. De ruit is kapot. Die werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingegooid. "We zijn enorm geschrokken", vertelt de bewoonster, die uit angst anoniem wil blijven.

Ook een deur verderop is diezelfde nacht een ruit gesneuveld. "Dit had heel anders af kunnen lopen", vertelt de bewoonster van dat huis. "Mijn zoon lag op de bank te slapen, hij zat onder het glas. En als die steen hem geraakt had, was het misschien wel heel anders afgelopen."

De vraag waarom houdt de buurt flink bezig. "Waarom en waarom zo?" Een van de bewoners denkt daar wel een antwoord op te hebben. "Een paar weken geleden is er hier in de straat bij meerdere huizen aangebeld met een soort babbeltruc. Dat was zo'n vaag verhaal dat niemand daar intrapte. Een van de mannen die toen op verschillende deurbelcamera's is vastgelegd, heeft precies dezelfde kleding en schoenen als de man die nu op beelden te zien is als stenengooier. Het lijkt dus een soort wraakactie."