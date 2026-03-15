Dronken man gaat flink in verzet bij arrestatie: 'geweld gebruikt'

Drie dronken mannen hebben zondagmiddag voor flink wat overlast gezorgd in de, op dat moment, drukke dorpskern van Gemert. De mannen vielen voorbijgangers op het Ridderplein lastig en scholden hen uit. Toen agenten de overlastgevers wilden meenemen, gingen ze flink in verzet.

De agenten proberen nog een gesprek aan te knopen met de mannen, maar die blijken daar duidelijk niet van gediend. Daarom besluiten de agenten hen weg te sturen.

Rond drie uur komt er een melding van overlast binnen. Agenten gaan op de melding af en lopen al snel tegen de drie mannen aan om wie het zou gaan.

Middelvingers in de lucht

Dat gebeurt uiteindelijk ook, maar niet voordat een van de mannen ten overstaan van een vol terras beide middelvingers in de lucht steekt en zich snel uit de voeten maakt op de fiets.

De agenten laten het er niet bij zitten en besluiten de man aan te houden. Niet veel verderop treffen ze hem aan terwijl hij tegen een supermarkt aan de Grootmeesterstraat staat te plassen. Als de man de agenten ziet aankomen, springt hij opnieuw op zijn fiets om te vluchten.

Geweld gebruikt

Even later wordt de man opnieuw gespot, dit keer op de Wassenaarstraat in het dorp. De man wordt aangehouden, maar gaat hevig in verzet. "Wij waren genoodzaakt om geweld te gebruiken", schrijven de agenten op sociale media. "Omdat meerdere omstanders dit hebben gezien en het mogelijk vragen oproept, geven we toelichting op het incident."

De man krijgt verschillende bekeuringen: voor openbare dronkenschap, wildplassen, het beledigen van een ambtenaar en voor zogenoemde wederspannigheid, het met geweld verzetten tegen bijvoorbeeld een aanhouding.



"Verder hebben we hem het advies gegeven om geen bier meer te drinken als je daar niet tegen kan en een cursus sociale vaardigheden te volgen", sluiten de agenten af in hun bericht.