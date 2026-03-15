NAC ziet problemen toenemen na zware nederlaag tegen Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles was voor eigen publiek veel te sterk voor een zwak NAC Breda: 6-0. Jakob Breum scoorde drie keer voor de thuisploeg. NAC blijft daardoor zeventiende in de Eredivisie en ziet de druk op de onderste plaatsen verder toenemen.

Bij rust stond de thuisploeg al comfortabel voor: 3-0. Mathis Suray opende de score met een fraaie boogbal, terwijl Stefan Ingi Sigurdarson het tweede doelpunt maakte met een kopbal na een voorzet van Jaden Slory. Vlak voor het einde van de eerste helft scoorde Breum voor het eerst. NAC-spelers protesteerden tegen deze treffer vanwege een vermeende overtreding op Boyd Lucassen, maar de videoscheidsrechter gaf hen geen gelijk.

In de tweede helft profiteerde Breum in de 73e minuut van een mislukte trap van NAC-verdediger Denis Odoi. Vier minuten later scoorde hij zijn derde doelpunt van de middag. In de slotfase bepaalde Joris Kramer de eindstand op 6-0. Veel meegereisde NAC-fans hadden het stadion tegen die tijd al verlaten.

Go Ahead Eagles klom dankzij de overwinning naar de twaalfde plek op de ranglijst. NAC staat nog altijd op de zeventiende plaats, met een voorsprong van vijf punten op hekkensluiter Heracles Almelo. Telstar heeft één punt meer dan NAC.