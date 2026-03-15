Bestuurder krijgt auto terug en wordt half uur later weer opnieuw gepakt

Een hardleerse bestuurder uit Boxtel is zondagmiddag opnieuw de fout in gegaan, nadat hij zijn auto pas een half uur terug had. De wagen van de 39-jarige man was na een eerdere verkeersovertreding, rijden zonder rijbewijs, in beslag genomen.

De man kreeg in januari een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs. Toen werd zijn auto ook in beslag genomen op bevel van de officier van justitie. De bestuurder was in twee jaar tijd al vier keer betrapt op rijden zonder rijbewijs.

Niet terug

Zondag kon hij zijn auto weer in ontvangst nemen. Maar niet veel later werd hij gecontroleerd door agenten in Vught. De man had zijn auto pas een half uur terug, maar werd opnieuw betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

De man krijgt opnieuw een bekeuring voor het vergrijp en ook zijn auto kon hij meteen weer inleveren. "Waarschijnlijk gaat hij zijn voertuig deze keer niet terugkrijgen", schrijven agenten op sociale media.