Bedreigde burgemeester en verkiezingsfraude: dit mag je niet missen

Van burgemeester Paul Depla van Breda dat zondag geconfronteerd werd met een spandoek met de tekst ‘Depla dood’, tot de reden waarom we altijd met een rood potlood stemmen. Dit zijn vijf verhalen van de afgelopen week die je niet mag missen.

Burgemeester Paul Depla van Breda kreeg zondag te maken met een spandoek waarop 'Depla dood' stond, opgehangen door supporters na het niet doorgaan van een NAC-feest. "Iemand heeft bewust een spandoek van tien meter gemaakt met gotische letters die doen denken aan oorlogstijd", zegt Depla. Hij deed aangifte tegen de makers en de caféeigenaar. Wethouders spraken hun afschuw uit en NAC nam nadrukkelijk afstand van de bedreiging. Lees hier het hele verhaal.

De gemeente Eersel staat voor forse uitdagingen. Met een verwacht tekort van 1,8 miljoen euro in 2028, oplopend naar 2,5 miljoen in 2029, dreigen ingrijpende maatregelen. Daarnaast worstelt Eersel met de komst van een ongewenst industrieterrein, onderdeel van het Kempisch Bedrijven Terrein dat nodig is door de groei van ASML. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Eersel wacht onzekere tijd met bezuinigingen en ongewenst industrieterrein

Metha Visser (61) uit Veldhoven leeft van 70 euro per week, doucht één keer om kosten te drukken en laat de verwarming standaard uit. Toch staat ze vol energie op plek vijf van de GroenLinks-PvdA-lijst voor de gemeenteraad. Vijftien jaar lang was ze klant bij de Voedselbank, waar ze zag hoe weinig vers fruit en groenten er binnenkwamen. Haar inzet leidde tot een unaniem aangenomen motie: Veldhoven gaf als eerste gemeente in Nederland 25.000 euro voor de Voedselbank. Hier lees je haar verhaal.

Lees ook Van Voedselbank naar raadszaal: Metha wil armoede een gezicht geven

Asten heeft deze bestuursperiode alle geplande woningen gebouwd en kreeg vakantiepark-ondernemer Peter Gillis weg uit de gemeente. Toch worstelt de gemeente met het huisvesten van asielzoekers en arbeidsmigranten. Een boer legde zelfs een composthoop neer om een verblijfslocatie voor arbeidsmigranten te blokkeren. Ook financieel wordt het moeilijk: Asten verwacht in 2028 een tekort van ruim een miljoen euro. De gemeente overweegt daarom te besparen op openingstijden van het gemeentehuis, vergunningen te verhogen en 300.000 euro te besparen op bedrijfsvoering door automatisering en AI. Check het hier.

Lees ook Asten worstelt met huisvesten migranten en asielzoekers

Twintig jaar geleden werd er nog met stemcomputers gestemd. Tot verkiezingsfraude in het dorpje Zeeland daar een einde aan maakte. Raadslid Guus te Meerman kreeg in zorgcentrum Compostella maar liefst 181 voorkeursstemmen, terwijl hij elders nauwelijks stemmen haalde. Onderzoek door lokale journalist Sergio Boutkan onthulde dat Te Meerman de stemcomputer manipuleerde door stemmen op te sparen. Lees zijn verhaal hier.