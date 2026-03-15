NAC-supporters willen dat trainer vertrekt: 'Hopen op een schokeffect'

Zijn de dagen van Carl Hoefkens als trainer van NAC geteld? Na de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles zondagavond heeft de onvrede een kookpunt bereikt. Online laten veel supporters weten klaar te zijn met de Belgische trainer. "Het was een crimineel slechte prestatie", schrijft een gebruiker op platform X.

NAC staat door de kansloze nederlaag in Deventer op de zeventiende plek. De clubleiding heeft zondagavond besloten om de tickets te vergoeden van de supporters die in het uitvak zaten. "Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor deze ontgoocheling. Meer dan ooit hebben wij de steun van onze trouwe supporters in de slotfase van dit Eredivisie-seizoen nodig", zegt algemeen directeur Remco Oversier in een statement.

De Bredanaars hebben nog zeven wedstrijden om te proberen boven de degradatiestreep te komen. Als het aan het merendeel van de supporters ligt, doen ze dat zonder Hoefkens. De Belg wordt verantwoordelijk gehouden voor het matige seizoen. "Trap die trainer maar buiten. Het technisch vernuft zonder voetbalverstand", schrijft een supporter op Facebook.

Een van de supporters uitte felle kritiek richting de trainer en de spelersgroep. "Het vreemdelingenlegioen heeft zich weer van zijn ware aard laten zien. Zolang ze hun salaris krijgen, lijkt het ze geen flikker uit te maken."

Volgens een andere supporter zou Hoefkens per direct moeten vertrekken, en met hem technisch directeur Peter Maas. "En dan hopen op een schokeffect. Maar ik denk dat het te laat is."

NAC speelt komende zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Die ploeg staat op de dertiende plek met zeven punten meer. De komende dagen zal blijken of dat met of zonder Hoefkens op de bank is.