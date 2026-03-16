Na regen komt zonneschijn: 'Terrasje kun je prima pakken'

Zonaanbidders mogen zich deze week verheugen op een paar prachtige dagen. "Vergelijkbaar met de lenteachtige dagen van eind februari", vertelde Donny de Koning van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Maandagavond neemt de bewolking weer toe en 's nachts kan er nog wat regen vallen bij maxima van 6 of 7 graden.

Deze maandagochtend begon nog met enkele stevige buien waarbij lokaal een klap onweer kon voorkomen, maar voor vanmiddag ziet het er volgens de weerman een stuk beter uit. "Dan is er veel zonneschijn. Maar zacht wordt het niet, een graad of 10."

Dinsdagochtend is het nog bewolkt. "In het oosten van de provincie kan dan nog een spatje regen vallen, maar in de loop van de dinsdag wordt het droog en komt de zon er steeds vaker bij. We zien dan een flink hogere temperatuur, een graad of 15."

Dat vormt de opmaat naar een paar droge, zonnige en steeds zachtere dagen. "Op woensdag en donderdag wordt het 16 of 17 graden, misschien zelfs 18. Daarbij volop zonneschijn en minder wind. Een terrasje kun je dan prima pakken."

Ook de dagen daarna blijft het droog met veel zon. "Maar de temperatuur gaat dan wel naar beneden. Vrijdag en in het weekend halen we nog maar 12 graden en in de nachten neemt de kans op vorst weer wat toe."