Bavaria hielp Heineken in de oorlog: 'Zal zorgen dat je de grens over komt'

De Bavaria-familie Swinkels hielp Alfred 'Freddy' Heineken in de Tweede Wereldoorlog ontsnappen aan de Duitsers. Het is een opvallend, nooit eerder bekend geworden, verhaal uit een nieuwe podcast over Heineken: "Op een zaterdagochtend kwam Alfred in Lieshout aan."

Heineken en Bavaria zijn twee van de grootste bierbrouwers van Nederland. Logischerwijs zijn de Amsterdamse brouwer en de brouwerij uit Lieshout concurrenten van elkaar. Maar de onderlinge banden zijn inniger dan misschien wel altijd werd gedacht. Royal Swinkels Family Brewers (zoals het bedrijf Bavaria tegenwoordig officieel heet) en Heineken groeiden in de Tweede Wereldoorlog dichter naar elkaar toe, vertelt Peter Swinkels. Hij was de grote baas van Bavaria van 1994 tot en met 2007. Swinkels doet zijn verhaal in de nieuwe podcast 'De Magnaat Freddy Heineken', waarvan maandag de eerste afleveringen online zijn gekomen. Peter hoorde van zijn vader Frans Swinkels over de moeilijke oorlogsjaren. "De Duitsers waren helaas ons land binnengevallen en dreigden de koperen ketels mee te nemen om er kogels van te maken. Een hele moeilijke tijd", begint Peter Swinkels zijn verhaal over de onderlinge verstandhouding tussen de brouwerijen. "Men had groot respect voor elkaar. Men hield elkaars hand vast, grondstoffen werden zo goed en zo kwaad als het ging verdeeld. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat je min of meer vrienden van elkaar wordt."

"Zou je ervoor kunnen zorgdragen dat mijn zoon de grens over komt."

Die 'vriendschap' leidde er volgens de oud-bestuursvoorzitter van de Lieshoutse brouwerij toe dat Heineken geholpen werd. Heineken-historicus Demelza de Maas bevestigt aan de makers van de podcast dat de Heineken-brouwerij en Freddy zelf het verzet in de oorlog hielpen, door geld door te sluizen en gegevens van Duitse soldaten door te spelen. Freddy Heineken zat enige tijd ondergedoken in kasteel Zuylestein in Leersum, waarna Bavaria in 1943 in beeld kwam. Peter: "Heineken is dan 20 jaar. Zijn vader H.P. Heineken belde mijn vader op. 'Zou je ervoor kunnen zorgdragen dat mijn zoon de grens over komt en in Engeland terecht zou kunnen komen?' Mijn vader heeft daar ja tegen gezegd. Op een zaterdagochtend kwam Alfred Heineken in Lieshout aan, waar wij dus de brouwerij hadden." Er leek alleen een kleine kink in de kabel te komen. "Tot verrassing van mijn vader was-ie niet alleen, had-ie een vriendin bij. Waarop mijn vader zei: 'Dat heb ik niet met je vader afgesproken. Zij zal terug moeten naar Amsterdam en ik zal zorgdragen dat jij de grens overkomt'. Dat is afgewerkt in een Buick, een grote auto. Zo heeft mijn vader Alfred Heineken over de grens gezet."

"Het klinkt vrij verrassend dat zo'n verhaal als dit nooit eerder naar buiten is gekomen."