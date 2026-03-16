Hitte en extreme regen probleem op bedrijventerreinen in onze provincie
Brabantse bedrijventerreinen zijn slecht voorbereid op extreme regen en hitte. Op zestien procent van de Brabantse bedrijventerreinen kunnen hitteproblemen ontstaan tijdens hete zomerdagen. Ook loopt 72 procent van de bedrijventerrein risico op wateroverlast bij extreme regenbuien.
Dat blijkt uit een onderzoek van Werklandschappen van de Toekomst, een initiatief van IVN Natuureducatie dat gesteund wordt door verschillende ministeries. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijventerreinen bij een temperatuur van 33 graden meer dan tien graden extra opwarmen.
Met zestien procent van de bedrijventerreinen waarbij dit het geval is, is Brabant koploper in Nederland. Zuid-Holland en Utrecht bevinden zich met veertien procent van de bedrijventerreinen waarbij dit het geval is, op de gedeeld tweede plaats. Noord-Holland en Gelderland volgen met twaalf procent op plaats drie.
Risico op wateroverlast bij extreme regenbuien
Daarnaast blijkt 72 procent van de bedrijventerreinen in onze provincie risico te lopen op wateroverlast bij extreme regenbuien. Ook hiermee is Brabant landelijk koploper. Die bedrijventerreinen kunnen bij extreme regenbuien schade oplopen en de vitale infrastructuur op het terrein kan worden verstoord.
Daarom stelt de organisatie Werklandschappen van de Toekomst dat onze provincie, evenals een groot deel van de rest van Nederland, slecht is voorbereid op de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan.
Wat kan de risico's op wateroverlast en extreme hitte verkleinen?
Vergroening kan volgens Werklandschappen van de Toekomst de risico's verkleinen op zowel wateroverlast als extra verhitting. Volgens de organisatie heeft op dit moment slechts een op de zes terreinen in Nederland voldoende bomen.
Dit heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit. Die lijdt onder het tekort aan groen en het gebrek aan variatie in beplanting. Uit de cijfers valt op te maken dat een gemiddeld terrein voor vier procent uit heggen en struiken bestaat. Het IVN beveelt aan dit te verhogen tot vijftien procent.
Volgens programmacoördinator Daphne Teeling van Werklandschappen voor de Toekomst zijn er flink wat snelle oplossingen voor klimaatrisico's op bedrijventerreinen.
"Op de lange termijn zullen ondernemers zich moeten verenigen en moeten samenwerken om hun gebied beter aan te passen aan het klimaat", laat ze weten aan de NOS.
"Maar je kunt ook al morgen iets doen: plant een heg, plant bomen op je kavel, open de bestrating. Daarmee maak je al veel verschil tegen wateroverlast en hittestress."