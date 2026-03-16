Hitte en extreme regen probleem op bedrijventerreinen in onze provincie

Brabantse bedrijventerreinen zijn slecht voorbereid op extreme regen en hitte. Op zestien procent van de Brabantse bedrijventerreinen kunnen hitteproblemen ontstaan tijdens hete zomerdagen. Ook loopt 72 procent van de bedrijventerrein risico op wateroverlast bij extreme regenbuien.

Dat blijkt uit een onderzoek van Werklandschappen van de Toekomst, een initiatief van IVN Natuureducatie dat gesteund wordt door verschillende ministeries. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijventerreinen bij een temperatuur van 33 graden meer dan tien graden extra opwarmen.

Met zestien procent van de bedrijventerreinen waarbij dit het geval is, is Brabant koploper in Nederland. Zuid-Holland en Utrecht bevinden zich met veertien procent van de bedrijventerreinen waarbij dit het geval is, op de gedeeld tweede plaats. Noord-Holland en Gelderland volgen met twaalf procent op plaats drie.

Daarnaast blijkt 72 procent van de bedrijventerreinen in onze provincie risico te lopen op wateroverlast bij extreme regenbuien. Ook hiermee is Brabant landelijk koploper. Die bedrijventerreinen kunnen bij extreme regenbuien schade oplopen en de vitale infrastructuur op het terrein kan worden verstoord.