Ramen vernield van twee basisscholen, man op transportfiets gezocht

In de wijk Maaspoort in Den Bosch zijn de ramen van twee basisscholen vernield. Het gaat om basisschool De Bron aan het Zilverkruid en basisschool Sterrenboom aan de Hengmeng.

De politie is op zoek naar een man op een transportfiets met een krat of mand aan de voorkant. Dat meldt DTV Nieuws. Het is onduidelijk wanneer de ruiten precies zijn vernield.

Vaker raak

De laatste tijd is er vaker sprake van vernielingen in de wijk. De politie vraagt mensen op extra op te letten in de buurt van scholen en straten in De Maaspoort.

Ook is er een verzoek aan mensen met camera’s in de buurt van de scholen, om deze te bekijken. Als er iets te zien is van de vernielingen, roepen ze mensen op om dit te melden aan de wijkagenten.