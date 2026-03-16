Weer overlast door ratten in Dorst: 'Het is te vies voor woorden'

Opnieuw wordt Dorst geteisterd door ratten. De gemeente Oosterhout, waar Dorst onder valt, dacht het probleem eind januari opgelost te hebben, maar nu zijn de knaagdieren er toch weer. Op camerabeelden is te zien dat sinds vorige week elke nacht ratten door de achtertuin van Wendy aan de Lariksstraat lopen. "Je ziet ze hier 's nachts gewoon oversteken", zegt ze.

Ze schrok enorm, maar schoot gelijk in de regelstand en belde de gemeente, een ongediertebestrijder en informeerde de buren. Ook die bleken last te hebben van de ratten. "Het is te vies voor woorden, elke nacht wordt er wel een gevangen", weet buurvrouw Anja.

Haar kat was anderhalve week geleden de eerste die de ratten in haar achtertuin, die vol staat met glijbanen en andere speeltoestellen voor haar twee jonge kinderen, zag rondscharrelen. Wendy: "Mijn kat was erg geïnteresseerd in iets wat buiten speelde, toen zag ik dus een hele grote rat op de buitenmuur zitten."

In alle tuinen klemmen

De ratten komen tussen de schutting en een stenen tuinafscheiding door Wendy's tuin binnen. Op die plek heeft ze nu op advies van een ongediertebestrijder een bak met klemmen geplaatst. "Ik heb twee kleine kindjes thuis, dus ik moet er ook erg op letten hoe ik dat doe. Wat ik er nog meer aan kan doen, weet ik niet, maar ik wil ze liever niet in mijn tuin hebben."

Vrijwel alle buren in de straat hebben klemmen om de ratten te vangen. Uit voorzorg heeft Wendy het vogelvoer dat in haar tuin stond daar weggehaald. Het is een van de maatregelen die ze trof: vogelvoer trekt namelijk ratten aan. "Ik wil ook gewoon aardbeienplantjes kunnen planten en de kinderen buiten laten spelen in de tuin, maar dat lukt op dit moment niet."

Eerder al rattenoverlast in Dorst

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Dorst geplaagd wordt door ratten. In januari voerde de gemeente graafwerkzaamheden uit op de Oude Tilburgsebaan na meerdere klachten over ratten in het dorp. Ratten groeven zich daar via een oude niet afgesloten rioolbuis een weg naar boven op zoek naar voedsel. De gemeente haalde de buis weg en ging ervan uit dat het probleem daarmee was opgelost.

Een woordvoerder van de gemeente Oosterhout laat maandag weten dat de problemen aan de Oude Tilburgsebaan verholpen zijn en dat deze losstaan van de problemen in de nabijgelegen Lariksstraat waar Wendy woont. Hij benadrukt dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van rattenoverlast in de eigen achtertuin. Wel gaat ongediertebestrijder KiBO in opdracht van de gemeente onderzoek doen naar de oorzaak van de overlast bij Wendy.