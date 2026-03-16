Auto rijdt tegen gevel van kantoor in Waalwijk, pand tijdelijk ontruimd

Een man is maandagochtend met zijn auto tegen de gevel van een kantoorpand gereden op de Taxandriaweg in Waalwijk. Het pand moest kort worden ontruimd. Er vielen geen gewonden.

Redactie Geschreven door

Waarom de man tegen de gevel reed, is onduidelijk. De bestuurder stond met zijn auto voor een slagboom en wilde parkeren, maar dat verliep niet zoals gepland. De man reed eerst een slagboom omver en kwam vervolgens tegen de gevel van het gebouw tot stilstand.

Door de klap raakte de gevel flink beschadigd. Een deel van het metselwerk kwam los en viel op de auto. De auto raakte zwaar beschadigd.

De auto reed tegen het kantoor in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Ontruiming

Er vielen geen gewonden. Wel werd het kantoor kort ontruimd vanwege de schade aan de gevel. Nadat de brandweer het gebouw weer veilig verklaarde, mochten de medewerkers weer naar binnen. De hoofdingang van het gebouw blijft voorlopig afgesloten. Het pand is alleen nog via een zij-ingang toegankelijk.