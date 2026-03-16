Kapotte waterleiding in centrum Helmond: water spuit meters de lucht in

Vandaag om 14:34 • Aangepast vandaag om 15:33

Een waterleiding is maandagmiddag gesprongen tijdens werkzaamheden in het centrum van Helmond. Het water spoot na de lekkage metershoog de lucht in, melden omstanders.

Om overlast te beperken parkeerde een bouwvakker een graafmachine boven de kapotte waterleiding. De hoofdleiding werd afgesloten om het lek te stoppen. Sinds halfdrie komt er geen water meer uit de gesprongen leiding.

De waterleiding sprong tijdens werkzaamheden in de straat. Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk.

  Gesprongen waterleiding in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
